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圖片來源： DW-TV
張俊華
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客座評論：徒勞的「穿梭外交」
客座評論：徒勞的「穿梭外交」
目前的世界太需要和平了，而由於普丁對烏克蘭的侵略，和平成了可望不可及的東西。政治學者張俊華指出，習近平政府最近決定重啟其 「穿梭外交」，北京想借此重新確立自己的和平使者形象，但這恐怕不會奏效。
政治
2024年3月2日
2024年3月2日
客座評論：中歐一場貿易戰幾乎難以迴避
客座評論：中歐一場貿易戰幾乎難以迴避
政治學者張俊華指出，中國國內經濟不景氣，陷入中等收入的陷阱危險隨著時間的推移在逐漸增加。而習近平領導的中國政府解決這個問題已有一套對策。只是這個做法勢必將引起中國與世界，特別是歐洲在貿易上的衝突。
貿易
2024年2月4日
2024年2月4日
客座評論：北京的外交已走上了不歸之路
客座評論：北京的外交已走上了不歸之路
中國政府在秦剛事件後，似乎找到了可以頂替外長的人，有外媒推測中聯部部長劉建超或接任外長。不過中國的外交政策是否會因為一個新外長的出現而有變化呢？政治學者張俊華認為，習近平的外交構架已經定局，而這個架構的特點是：北京已經過了不能回頭的路標。
政治
2024年1月26日
2024年1月26日
客座評論：一場令人刮目相看的選舉
客座評論：一場令人刮目相看的選舉
台灣這次選舉，意義重大，因為它是民主國家中一個後來居上、學徒超過師傅的典型。但是即將擔任第16屆中華民國的總統賴清德任重而道遠，他如何處理好跟對面中國大陸的關係將涉及台灣以及所在地區的未來走向。
政治
2024年1月14日
2024年1月14日
客座評論：戰爭兩年後的俄羅斯
客座評論：戰爭兩年後的俄羅斯
俄烏戰爭已經開戰近兩年時間。俄羅斯民眾到底如何看待這場戰爭？他們的生活又發生了什麼樣的變化？百聞不如一見。今年11月，學者張俊華決定去俄羅斯，感受一下那裡的氣氛。
經濟
2023年12月30日
2023年12月30日
客座評論：習近平打破越南平衡的努力
客座評論：習近平打破越南平衡的努力
政治學者張俊華指出，對習近平的訪問越南，不能簡單從字面上去解讀。 能不能把越南當成真正的「好朋友、好鄰居、好同志」，要看北京有沒有能力打破越南十幾年來成功使用的平衡術。
政治
2023年12月14日
2023年12月14日
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