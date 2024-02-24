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圖片來源： DW-TV
張俊華
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客座評論：戰狼外交「轉型失敗」？
客座評論：戰狼外交「轉型失敗」？
在運作了幾年的戰狼外交後，北京似乎改變了聲調。而在這背後的驅動力量，則是看準了歐洲的市場。但北京願意按照歐盟的意願跨過烏克蘭戰爭的門檻、阻止普丁的侵略戰爭嗎？
政治
2024年2月24日
2024年2月24日
客座評論：從稀少的遊客到被迫流亡
客座評論：從稀少的遊客到被迫流亡
政治學者張俊華指出：如何振興中國的旅遊業實在不是一件容易的事，因為旅遊的環境需要各方面的因素，特別是政治上的寬容。
經濟
2024年2月10日
2024年2月10日
客座評論：中國的大學與養雞場
客座評論：中國的大學與養雞場
最近中國教育部發布通知，要求各高校開展撤稿論文自查工作。其背景是國外出版機構撤回大量中國學者發表的論文，對中國學術聲譽和學術環境造成不良影響。在習近平領導下中國大學教育，如此的「運動」，是否能帶來根本性的變化呢？學者張俊華認為這是一個值得思
科學
2024年1月21日
2024年1月21日
客座評論：從反美、反西方到做「紅海危機」的旁觀者
客座評論：從反美、反西方到做「紅海危機」的旁觀者
政治學者張俊華認為，以意識形態為主導的北京外交已經失去了以往鄧小平時期曾有過的彈性和實用主義的特點。 隨著時間的推移，習近平從烏克蘭戰爭前到現在外交的走向，已經顯得十分明顯。 它能用十個字概括起來：聯俄，拉南方，反美、反西方。
政治
2023年12月22日
2023年12月22日
客座評論：習近平、拜登與美國的晶片資本
客座評論：習近平、拜登與美國的晶片資本
表面上看，中國FDI的下滑，確實是經濟不景氣的表現。但是，實際上，習近平和拜登在如何駕馭西方資本的問題上的博弈還遠沒有結束。
政治
2023年12月8日
2023年12月8日
客座評論：烏克蘭戰爭改變習近平了嗎
客座評論：烏克蘭戰爭改變習近平了嗎
在中國目前面臨一系列問題的時候，似乎有不少人認為，打台灣的事可能會擱置一下了。筆者以為，習近平雄心壯志並未改變，而何時攻打台灣，就看普丁式的誤判在習近平那裡何時出現，是否會出現。
政治
2023年9月11日
2023年9月11日
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