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張丹紅
德國之聲經濟新聞部記者
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德國工匠精神從何而來？
德國工匠精神從何而來？
一般認為，「德國製造」的秘訣是德國的工匠精神。而工匠精神的內涵是什麼？它在世界上是獨一無二的嗎？張丹紅將為我們解密。
文化
2019年6月30日
2019年6月30日
我的融入史（26）：上帝與士兵
我的融入史（26）：上帝與士兵
假如張丹紅在90年代初沒有打算嫁給一個聯邦國防軍的牧師，她永遠也不會知道她對某些德國機構來說是個不受歡迎的人。
文化
2019年6月8日
2019年6月8日
我的融入史：打工記
我的融入史：打工記
幾次假期打工，張丹紅結識了三教九流的德國人。她也由此知道什麼工作不適合自己。
文化
2019年6月1日
2019年6月1日
我的融入史（24）：資本主義萬歲
我的融入史（24）：資本主義萬歲
考了駕照，張丹紅迫不及待地想把學到的東西付諸實踐。她的德國男友建議她先買一輛便宜的二手車。她照辦了。
文化
2019年5月26日
2019年5月26日
我的融入史（22）：文化休克狂歡節
我的融入史（22）：文化休克狂歡節
張丹紅自以為為德國冒險做好了充分的準備。來德國4個月之後，第一個狂歡節從天而降。她發現，講一口流利的德語還遠遠不夠。
文化
2019年5月12日
2019年5月12日
我的融入史(21)：錯誤的選擇
我的融入史(21)：錯誤的選擇
張丹紅的第一個德國男友與她想像中的理想伴侶背道而馳。分手之後，她對這位看似一切都毫不在乎的男人油然而生敬意。
文化
2019年4月13日
2019年4月13日
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