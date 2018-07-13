You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
廖天琪
作家、翻譯家廖天琪生於中國大陸四川，成長於台灣，現居德國。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
跨越時空 柏林追思劉曉波
跨越時空 柏林追思劉曉波
雖然劉霞本人沒有出席，在柏林客西馬尼教堂舉行的劉曉波逝世周年追思會依然吸引了500餘民眾以及記者參加，其中不乏社會各界知名人物，整個教堂內座無虛席。
人權
2018年7月13日
2018年7月13日
劫後重逢 廖天琪透露劉霞來德經過
劫後重逢 廖天琪透露劉霞來德經過
劉霞的好友、獨立中文筆會會長廖天琪，與劉霞見面後表示，劉霞周五不會出席客西馬尼教堂舉行的劉曉波逝世一周年追思會。她透露，劉霞不是身體虛弱而不能出席，而是她的弟弟劉暉仍在中國，「不願意見到一些事情會發生」。
政治
2018年7月12日
2018年7月12日
廖天琪：劉霞雖是籌碼 獲釋仍令人欣慰
廖天琪：劉霞雖是籌碼 獲釋仍令人欣慰
旅居德國的獨立中文筆會會長廖天琪近年來一直在為劉霞的命運奔走，也與劉霞保持著定期聯繫。劉霞今天早晨突然被中國當局允許出國，廖天琪事先也不知情。她在接受德國之聲採訪時表示，不論內幕如何，劉霞被放行，總是令人欣慰的。
人權
2018年7月10日
2018年7月10日
首座劉曉波永久雕像將豎立台北
首座劉曉波永久雕像將豎立台北
下月13日是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世一週年，多個民間團體計劃當天在台北豎立全球首座劉曉波永久雕像，同時希望提醒外界關注劉曉波遺孀劉霞的處境。
政治
2018年6月1日
2018年6月1日
專訪：「六四」問題，她這麼說……
專訪：「六四」問題，她這麼說……
"六四"27周年，旅德華人華僑、流亡作家、多個民運組織周六在中國駐法蘭克福總領事館前舉行抗議活動。抗議中國當局至今對"六四"持否定和禁止談論該事件的態度。獨立中文筆會會長廖天琪形容"六四"就像一個大膿包，如果不盡快"解決"，它終會爆掉。
2016年6月4日
2016年6月4日
法蘭克福的六四25周年抗議活動
法蘭克福的六四25周年抗議活動
距離天安門廣場的血腥之夜已經過去了25年，然而記憶不會被完全格式化，歷史也不可能被簡單抹殺。在法蘭克福，一群人用自己的方式紀念這個特殊的日子。
2014年6月4日
2014年6月4日
8 張圖
廣告