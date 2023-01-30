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廖亦武
中國著名作家
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深度報導
專訪廖亦武：「病毒時代同樣也是一個啟蒙時代」
專訪廖亦武：「病毒時代同樣也是一個啟蒙時代」
廖亦武評價「白紙青年」：腦子挺厲害。他分享經歷說：「我就曾被人遺忘，所以我要寫下來。被人遺忘是最痛苦的！」 然而為何稱COVID-19為「武漢病毒」，以及一本書如何「擊敗一個帝國」，廖亦武對德國之聲這樣說。
政治
2023年1月30日
2023年1月30日
中國流亡詩人廖亦武：我的憤怒仍然是很年輕的
中國流亡詩人廖亦武：我的憤怒仍然是很年輕的
長年旅居德國的中國流亡詩人廖亦武目前人在台灣訪問，期間正好將遇到六四天安門事件33周年。當年他因為朗誦《大屠殺》遭到關押，其後幾經磨難流亡海外。今年63歲的他接受德國之聲專訪，談他如何用憤怒文筆對抗獨裁國家。
政治
2022年6月1日
2022年6月1日
03:00 分鐘
六四33週年專訪廖亦武：一本書對抗一個國家
六四33週年專訪廖亦武：一本書對抗一個國家
2022年6月4日是「六四」33週年，德國之聲專訪現旅居台灣的中國流亡作家廖亦武。作為「六四」見證者，哪些歷史記憶於他依然鮮明？他的書寫，如今是為了什麼？
政治
2022年6月1日
2022年6月1日
劉曉波逝世三周年 廖亦武：他以殉道喚醒中國人
劉曉波逝世三周年 廖亦武：他以殉道喚醒中國人
7月13日是中國諾貝爾和平獎得主劉曉波的逝世三周年，德國之聲訪問了維權律師滕彪與異議作家廖亦武，他們除了認為中國對異議人士的打壓「變本加厲」外，也表示如果劉曉波仍在世，他會認同並支持香港人的反抗行為。
政治
2020年7月13日
2020年7月13日
廖亦武：劉霞獲釋也要感谢川普
廖亦武：劉霞獲釋也要感谢川普
中國流亡作家廖亦武在紐約的哈維爾圖書基金會頒獎儀式上表示，如果美國不發動貿易戰的話，劉霞能不能出來真的很難說。他同時也呼籲關注中國仍被關押、被判重刑的異議分子。
人權
2018年9月28日
2018年9月28日
廖亦武："我記錄得夠多了，改變了什麼？"
廖亦武："我記錄得夠多了，改變了什麼？"
哈維爾圖書基金會將本年度"打破安寧--危難作家勇氣獎"授予中國流亡作家廖亦武。他在領獎答謝辭中表現了自己對中國人權狀況的悲觀和希望。
政治
2018年9月28日
2018年9月28日
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