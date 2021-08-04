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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

底特律

位於美國密歇根州，重要的港口城市、世界傳統汽車中心以及音樂之都。

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深度報導

Symbolbild - Überwachung - Spionage

德學者夫婦涉嫌為中方提供情報被起訴

德學者夫婦涉嫌為中方提供情報被起訴

有跡象顯示，被控涉嫌長年為中國情報部門從事間諜行為的克勞斯‧L.並非單獨作業。日前，德國檢察機關也對其妻子提起了訴訟。
政治2021年8月4日
Autoshow - Detroit 2018 - Chevrolet Silverado Frontansicht

底特律車展上的「大塊頭」

底特律車展上的「大塊頭」

底特律國際車展本是一年中的首個車展。但是如今許多製造商更青睞拉斯維加斯消費電子展。底特律汽車城還有哪些吸引力呢？雖然還在生產很多汽車，但前景並不亮麗。
科學2018年1月15日11 張圖
Spanien Sevilla Alcazar Garten

2018年，你應該探訪的10座城市

2018年，你應該探訪的10座城市

城市旅行方興未艾，知名旅行指南《孤獨星球》的專家們公佈了他們所推薦的明年「必訪城市」清單。
文化2017年10月26日10 張圖
Texas Donald Trump winkt aus Fahrzeug

大眾遭FBI調查 車商們面對未來忐忑不安

大眾遭FBI調查 車商們面對未來忐忑不安

對於汽車業而言，川普的上台充滿了不確定性。在汽車城底特律，車商們著力強調自由貿易的意義。與此同時，圍繞尾氣醜聞，大眾又面臨新司法糾紛。
經濟2017年1月10日
USA Syrische Flüchtlinge in Detroit/Dearborn Taghreed Alrwadsh

美國：敘利亞難民受歡迎嗎？

美國：敘利亞難民受歡迎嗎？

美國今年將接受1萬名敘利亞難民。等待他們的將是怎樣的生活呢？本台記者Miodrag Soric走訪了底特律的一個敘利亞家庭。
2016年9月19日
USA Auto-Show in Detroit

底特律車展：向過往致敬

底特律車展：向過往致敬

無論是上世紀20年代汽車業的黃金時代、還是80年代開始的大蕭條，很少有城市像底特律一樣，如此象徵著沒落與復興。
2016年1月17日