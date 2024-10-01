幾年前的欣喜和樂觀到哪裡去了？

今天是中華人民共和國成立75周年。德廣聯駐華記者回顧了中國發展的曲折歷程，感受到老百姓當中幾年前的樂觀情緒不見了。

（德國之聲中文網）1949年10月1日，即75年前的今天，在經歷了數年的充滿血腥暴力的內戰之後，毛澤東在北京天安門城樓宣佈成立中華人民共和國。

為了結束經濟困境、創建工業強國，毛澤東於1957年底發起了所謂的"大躍進"運動，這一政策導致數百萬人因飢荒而喪生。

毛澤東統治下的中國籠罩著恐怖的氛圍，人人自危，反人類罪行更是比比皆是。然而，這些暴行在中國從未得到徹底反省與清算。直到1976年9月，這位長年的統治者去世後，中國才打開國門，開啟了經濟開放政策。

20世紀80年代，中國進行了一系列政治改革。然而，1989年在北京天安門廣場上，以大學生為代表的民主運動遭到血腥鎮壓，改革進程也突然終止。

幾年後，經濟改革得以逐漸恢復。自此，中國朝著經濟和軍事強國的方向迅速崛起，不僅成為世界第二大經濟體，而且擁有現代化的城市、高效的交通系統和一個數字化互聯的社會。

相比幾十年前，當下的中國許多人的確生活得更為富足 圖片來源： Hector Retamal/AFP/Getty Images

然而，近年來，中國的經濟增長速度放緩，面臨人口老齡化和低出生率的問題。中國尚缺乏完善的社會保障體系。

如今，中國共產黨領導層在國際舞台上展現出自信的姿態，軍事上也愈發強硬，比如在南海的行動。在國內，習近平統治下的中國被管控得更加嚴厲。言論自由的空間進一步縮小，監控和審查不斷加強，媒體和網路的控制日趨嚴格，公民社會遭到噤聲。

相比幾十年前，當下的中國許多人的確生活得更為富足，然而，在中華人民中國成立75年的今天，許多地方已經感受不到幾年前在中國彌漫著的那種欣喜和樂觀。

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