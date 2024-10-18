年內第三次降息 歐洲央行將關鍵利率下調至3.25%

鑑於歐元區通膨率降至三年多來最低水準，歐洲央行宣佈再將利率下調25個基點，至3.25%。

（德國之聲中文網）此次為歐洲央行（ECB）今年第三次降息，將基準利率從3.5%降至3.25%。

周四（10月17日）公佈的官方數據顯示，歐元區9月份通膨率已降至1.7%，歐洲央行隨後宣佈再將利率下調0.25個百分點。

這是三年多來歐元區通膨率首次低於歐洲央行設定的2%的目標。

通膨回落的原因是什麼？

9月份通膨率放緩的原因在於能源成本的變化，與去年同期相比，能源價格下降了6.1%。

歐洲央行管委、法國央行行長維勒魯瓦‧德加洛（Francois Villeroy de Galhau）上周表示，"戰勝通膨已勝利在望。"

維勒魯瓦‧德加洛在周四的歐洲央行會議前表示，"降息非常有可能"，並補充道，"這不會是最後一次降息。"

新冠疫情以及俄烏戰爭均推動了消費者價格飆升，通膨率在2022年10月達到了10.6%的最高點，促使歐洲央行大幅加息。今年通膨回落，歐洲央行年內已經兩次降息，此為第三次。

歐洲央行目前的重點是應對處理歐元區經濟增長乏力的問題。

根據歐洲央行上個月發布的預測報告，歐元區第三季度經濟增長預計將放緩至0.2%，2024全年將降至0.8%。

（路透社，法新社）

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