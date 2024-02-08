You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
平壤
北韓首都、最大城市，位於朝鮮半島西北部。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
斬斷經貿紐帶：平壤廢除南北韓經濟合作協議
斬斷經貿紐帶：平壤廢除南北韓經濟合作協議
在將與韓國的關係定性為「敵對的交戰國關係」，並撤銷負責南北關係和統一事務的機構後不久，北韓現在又宣佈，廢除與韓國所有經濟領域的合作協議。
政治
2024年2月8日
2024年2月8日
俄羅斯軍火交易提振北韓經濟
俄羅斯軍火交易提振北韓經濟
得益於跟俄羅斯的武器交易，北韓有望在5年來首次實現經濟正增長。不過，普通老百姓無法從中獲益。
政治
2024年2月4日
2024年2月4日
二十餘年首次：普丁計劃訪問平壤
二十餘年首次：普丁計劃訪問平壤
鮮有跨出本國國境的北韓領導人金正恩去年已經出訪過俄羅斯。如今北韓外務相問莫斯科一周後，傳來了普丁計劃訪問平壤的消息。
政治
2024年1月21日
2024年1月21日
半島局勢持續緊張 平壤撤銷涉韓機構
半島局勢持續緊張 平壤撤銷涉韓機構
北韓中央通訊社報導稱，北韓最高人民議會決定撤銷負責南北韓關係以及統一事務的相關機構。北韓領導人金正恩還呼籲，修改憲法將韓國定位"頭號敵人"。
政治
2024年1月16日
2024年1月16日
半島局勢緊張之際 北韓向東部海域發射導彈
半島局勢緊張之際 北韓向東部海域發射導彈
據日韓方面消息，一枚北韓導彈墜落在日本海。此次发射正值平壤挑釁言論以及朝鮮半島緊張局勢加劇之際。這是北韓新年以來的首次發射。
政治
2024年1月14日
2024年1月14日
北韓炮彈落在哪裡？平壤軍力有多強？
北韓炮彈落在哪裡？平壤軍力有多強？
北韓發射的200多枚海岸炮加劇了南北韓之間的緊張局勢，這些炮彈到底落在哪裡？而擁有一支與其國土面積不成正比的龐大軍隊的北韓，它的軍力到底如何？
政治
2024年1月6日
2024年1月6日
顯示更多
廣告