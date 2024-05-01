幣圈首富跌落神壇 趙長鵬涉洗錢遭判監禁

幣圈首富跌落神壇 趙長鵬涉洗錢遭判監禁2024年5月1日
（德國之聲中文網）美國西雅圖地區法官瓊斯（Richard Jones）週二（4月30日）宣佈量刑，法官認為，沒有證據表明趙長鵬事前就獲知平台上的非法活動，因此檢察官求處的3年徒刑「不恰當」，裁定4個月監禁，同樣也低於聯邦司法指導方針所建議的18個月刑期。
趙長鵬在法官宣佈量刑前表示：「我很抱歉，我相信承擔責任的第一步是充分認識到錯誤。我未能實施適當的反洗錢計劃……我現在意識到這個錯誤的嚴重性。」他在聽到判決結果後並未表現出明顯反應，他的母親和其他幾名家人也現身法庭。
其辯護律師主張趙長鵬應獲得緩刑並免於監禁，指過去曾犯下類似不當行為的人也未曾有過入獄服刑的前例，如BitMEX創辦人海斯（Arthur Hayes）當時也獲法院裁定緩刑2年。
主要研究白領犯罪的律師弗蘭奇曼（Robert Frenchman）則指出，考慮到幣安違規的規模和巨額罰款，「他（趙長鵬）不應該期待會被緩刑或居家監禁。」
根據路透社報導，趙很可能在西雅圖-塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）附近的拘留中心服刑。
CCData數據顯示，幣安如今仍是全球最大的加密或幣交易平台，但市佔率已從2023年初的 60％下滑至42％。
昔日幣圈交易龍頭雙雙跌落神壇
2022年，加密貨幣價格暴跌暴露了整個行業內的欺詐和不當行為，多名「幣圈大亨」都成為美國當局調查目標。
繼「幣圈金童」、FTX創辦人班克曼-弗裡德（Sam Bankman-Fried）因從投資者竊取80億美元，被美國法院判刑25年後，幣安也捲入爭議。
去年3月，美國商品期貨交易委員會對幣安（Binance）和趙長鵬提起訴訟，指控幣安及趙長鵬故意繞過美國法律，為謀取商業利益實施有計劃的監管套利策略。6月，美國證券交易委員會（SEC）也對幣安以及趙長鵬提起了欺詐等十多項指控。
美國司法部指，幣安允許近9億美元的交易繞過美國對伊朗的制裁，並讓價值數百萬美元的加密貨幣在交易所和俄羅斯暗網市場Hydra之間轉移，交易與毒品貿易和兒童性虐待等犯罪行為有關聯。
趙長鵬則是在去年11月向西雅圖法院承認違反《反洗錢法》，除了辭去幣安執行長職位外，個人被裁罰5000萬美元的罰金，公司則遭沒收、罰款共43億美元。
現年47歲的趙長鵬在中國出生，隨後與家人移居加拿大，直到2005年返回上海創立「富訊訊息技術有限公司」，並於2013年開始投入加密貨幣交易，4年後創立幣安。不過因中國政府下令禁止加密貨幣在境內交易，幣安便將伺服器以及總部遷往國外。
2022年，同為全球最大加密貨幣交易平台之一的FTX爆發危機後，幣安一度有意扮演「白衣騎士」，收購該公司在美國以外的業務，協助化解流動性危機，但消息公佈隔天火速宣佈放棄，導致FTX的原生代幣「FTT」價格崩盤，大跌超過80％。
（綜合報導）
© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。