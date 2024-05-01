幣圈首富跌落神壇 趙長鵬涉洗錢遭判監禁

曾被視為加密或幣行業最有權勢人物的幣安前執行長趙長鵬因違反美國《反洗錢法》，遭美國法院判處4個月監禁，成為繼FTX創辦人班克曼-弗裡德之後，第二為被判入獄的主要加密貨幣平台創辦人。

（德國之聲中文網）美國西雅圖地區法官瓊斯（Richard Jones）週二（4月30日）宣佈量刑，法官認為，沒有證據表明趙長鵬事前就獲知平台上的非法活動，因此檢察官求處的3年徒刑「不恰當」，裁定4個月監禁，同樣也低於聯邦司法指導方針所建議的18個月刑期。

趙長鵬在法官宣佈量刑前表示：「我很抱歉，我相信承擔責任的第一步是充分認識到錯誤。我未能實施適當的反洗錢計劃……我現在意識到這個錯誤的嚴重性。」他在聽到判決結果後並未表現出明顯反應，他的母親和其他幾名家人也現身法庭。

其辯護律師主張趙長鵬應獲得緩刑並免於監禁，指過去曾犯下類似不當行為的人也未曾有過入獄服刑的前例，如BitMEX創辦人海斯（Arthur Hayes）當時也獲法院裁定緩刑2年。

趙長鵬出席2022年裡斯本網路高峰會發表演說 圖片來源： Hugo Amaral/SOPA /picture alliance

主要研究白領犯罪的律師弗蘭奇曼（Robert Frenchman）則指出，考慮到幣安違規的規模和巨額罰款，「他（趙長鵬）不應該期待會被緩刑或居家監禁。」

根據路透社報導，趙很可能在西雅圖-塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）附近的拘留中心服刑。

CCData數據顯示，幣安如今仍是全球最大的加密或幣交易平台，但市佔率已從2023年初的 60％下滑至42％。

昔日幣圈交易龍頭雙雙跌落神壇

2022年，加密貨幣價格暴跌暴露了整個行業內的欺詐和不當行為，多名「幣圈大亨」都成為美國當局調查目標。

幣安及FTX曾是全球兩大加密貨幣交易所 圖片來源： Andre M. Chang/Zumapress/picture alliance

繼「幣圈金童」、FTX創辦人班克曼-弗裡德（Sam Bankman-Fried）因從投資者竊取80億美元，被美國法院判刑25年後，幣安也捲入爭議。

去年3月，美國商品期貨交易委員會對幣安（Binance）和趙長鵬提起訴訟，指控幣安及趙長鵬故意繞過美國法律，為謀取商業利益實施有計劃的監管套利策略。6月，美國證券交易委員會（SEC）也對幣安以及趙長鵬提起了欺詐等十多項指控。

美國司法部指，幣安允許近9億美元的交易繞過美國對伊朗的制裁，並讓價值數百萬美元的加密貨幣在交易所和俄羅斯暗網市場Hydra之間轉移，交易與毒品貿易和兒童性虐待等犯罪行為有關聯。

趙長鵬則是在去年11月向西雅圖法院承認違反《反洗錢法》，除了辭去幣安執行長職位外，個人被裁罰5000萬美元的罰金，公司則遭沒收、罰款共43億美元。

現年47歲的趙長鵬在中國出生，隨後與家人移居加拿大，直到2005年返回上海創立「富訊訊息技術有限公司」，並於2013年開始投入加密貨幣交易，4年後創立幣安。不過因中國政府下令禁止加密貨幣在境內交易，幣安便將伺服器以及總部遷往國外。

2022年，同為全球最大加密貨幣交易平台之一的FTX爆發危機後，幣安一度有意扮演「白衣騎士」，收購該公司在美國以外的業務，協助化解流動性危機，但消息公佈隔天火速宣佈放棄，導致FTX的原生代幣「FTT」價格崩盤，大跌超過80％。

（綜合報導）

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