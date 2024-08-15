帕勞總統指責中國「將旅遊業武器化」

帕勞總統指責中國一方面「利誘」該國放棄承認台灣是獨立民主國家，另一方面「將旅遊業武器化」，以向該國施壓。

（德國之聲中文網）人口僅1.8萬人的太平洋島國帕勞是目前世界上承認台灣為獨立民主國家的區區12國之一。近年來，曾與台灣有外交關係的索羅門群島、吉里巴斯和諾魯先後與台灣斷交，轉而與中國建交。

本周三，帕勞總統惠普斯（Surangel Whipps）在紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）訪問期間向記者表示，"我們與台灣有外交關係……中國公開告訴我們（這）是非法的，我們不應該承認台灣。"

他說，中國曾向帕勞表示，"'儘管開口，我們可以提供任何你們需要的東西'"。

惠普斯補充道："我們需要經濟發展，但與此同時，我們有價值觀，我們有夥伴關係，而我們珍視與台灣的外交關係。" 他還說："我們願意成為中國的朋友，但不能以犧牲與台灣的關係為代價。"

帕勞總統惠普斯2021年3月29日訪問台北並與時任台灣外長吳釗燮會面 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

惠普斯還指責中國以試圖影響遊客數量的方式將"將旅遊業武器化"。 他說："最近，中國新聞中出現了有關帕勞不安全，建議不要前去旅遊的報導。" 此外，就在他今年5月出席台灣總統賴清德就職典禮之前，帕勞被禁止參加在中國澳門舉行的亞太旅遊協會（PATA）會議。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，帕勞約一半的國內生產總值（GDP）來自旅遊業。

這並非惠普斯第一次指責北京干涉帕勞事務。

今年6月，帕勞遭受了一次重大網路攻擊，惠普斯將矛頭指向中國。惠普斯表示，數據分析顯示，勒索軟體可能是在俄羅斯開發，從馬來西亞發出，"看起來與中國有關聯"。

（法新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。