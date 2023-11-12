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希臘

希臘是位於歐洲東南部的跨大洲國家。2015年其人口約為1090萬。雅典為希臘首都及最大城市，塞薩洛尼基為第二大城市。

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深度報導

Geld Geldschein Verwitterte 100 Euro-Banknote

歐盟是否會迎來新一場債務危機？

歐盟是否會迎來新一場債務危機？

歐盟成員國債務過高。各國財長還未能開出降低債務的良方。那麼，目前的風險有多大？
經濟2023年11月12日
希臘中部城鎮沃洛斯暴雨成災

暴雨襲擊希臘、土耳其和保加利亞

暴雨襲擊希臘、土耳其和保加利亞

夏季酷熱過後，洪水接踵而至。希臘、土耳其和保加利亞遭遇暴雨襲擊，已造成至少七人死亡。
自然與環境2023年9月6日
短短幾天內，希臘埃夫羅斯州（Evros）有至少770平方公里的森林、農田和自然棲息地陷入火海

希臘面臨歐盟史上最大規模野火

希臘面臨歐盟史上最大規模野火

希臘北部肆虐的山火正在造成前所未有的破壞，自然保護區被燒毀，橄欖農的生計付之一炬。一些希臘人指責難民引發了火災，真是如此嗎？
自然與環境2023年9月1日
external

黑人扮埃及豔後 埃及人不滿的背後事實是？

黑人扮埃及豔後 埃及人不滿的背後事實是？

在Netflix的一部新紀錄片中，英國黑人女演員阿黛爾-詹姆斯（Adele James）扮演埃及豔後克利奧帕特拉七世，埃及人憤怒地指責這歪曲了埃及的身份認同。但是，一個黑皮膚的埃及豔後真的扭曲埃及歷史了嗎？
文化2023年5月28日02:47 分鐘
希臘總理米佐塔基斯宣佈其領導的新民主黨在國會大選中勝出。

希臘選舉：執政黨大勝 席次不足單獨組閣

希臘選舉：執政黨大勝 席次不足單獨組閣

希臘總理米佐塔基斯領導的新民主黨21日遙遙領先主要反對黨，在36個政黨中取得最多國會席次，但仍未達絕對多數。新民主黨將會選擇籌組聯合政府，還是進行第二輪投票？
政治2023年5月22日
Griechenland Zugunglück Larissa

希臘火車對撞事故 至少數十人傷亡

希臘火車對撞事故 至少數十人傷亡

希臘2月28日晚間發生載客火車與貨運列車對撞事故，火車脫軌翻覆並起火燃燒。這起事故造成至少36人死亡，數十人受傷。消防人員表示，載客火車的頭兩節車廂幾乎全毀。
政治2023年3月1日01:04 分鐘
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