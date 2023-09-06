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希臘債務危機
希臘是否破產以及在歐元區的去留進入關鍵時刻。
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暴雨襲擊希臘、土耳其和保加利亞
暴雨襲擊希臘、土耳其和保加利亞
夏季酷熱過後，洪水接踵而至。希臘、土耳其和保加利亞遭遇暴雨襲擊，已造成至少七人死亡。
自然與環境
2023年9月6日
2023年9月6日
希臘面臨歐盟史上最大規模野火
希臘面臨歐盟史上最大規模野火
希臘北部肆虐的山火正在造成前所未有的破壞，自然保護區被燒毀，橄欖農的生計付之一炬。一些希臘人指責難民引發了火災，真是如此嗎？
自然與環境
2023年9月1日
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黑人扮埃及豔後 埃及人不滿的背後事實是？
黑人扮埃及豔後 埃及人不滿的背後事實是？
在Netflix的一部新紀錄片中，英國黑人女演員阿黛爾-詹姆斯（Adele James）扮演埃及豔後克利奧帕特拉七世，埃及人憤怒地指責這歪曲了埃及的身份認同。但是，一個黑皮膚的埃及豔後真的扭曲埃及歷史了嗎？
文化
2023年5月28日
2023年5月28日
02:47 分鐘
希臘選舉：執政黨大勝 席次不足單獨組閣
希臘選舉：執政黨大勝 席次不足單獨組閣
希臘總理米佐塔基斯領導的新民主黨21日遙遙領先主要反對黨，在36個政黨中取得最多國會席次，但仍未達絕對多數。新民主黨將會選擇籌組聯合政府，還是進行第二輪投票？
政治
2023年5月22日
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希臘火車對撞事故 至少數十人傷亡
希臘火車對撞事故 至少數十人傷亡
希臘2月28日晚間發生載客火車與貨運列車對撞事故，火車脫軌翻覆並起火燃燒。這起事故造成至少36人死亡，數十人受傷。消防人員表示，載客火車的頭兩節車廂幾乎全毀。
政治
2023年3月1日
2023年3月1日
01:04 分鐘
歸還藝術品！大英博物館壓力山大
歸還藝術品！大英博物館壓力山大
大不列顛王國曾經是最大的殖民國家，近日各界要求英國歸還他國文物的呼聲越來越高，但為什麼大英博物館仍然不把掠奪來的藝術品物歸原主？
文化
2023年2月12日
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