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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

布魯塞爾

布魯塞爾是比利時首都，也是歐盟主要行政機構的所在地，因此有「歐洲首都」之稱。

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即時新聞

2024年4月4日

卡梅倫：北約應全力支持烏克蘭 而不是派兵

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深度報導

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穿上潛水裝參觀比利時的水下漫畫藝廊

穿上潛水裝參觀比利時的水下漫畫藝廊

比利時布魯塞爾素有歐洲漫畫之都的美稱，一家必須穿戴裝備、潛水30米的漫畫藝廊吸引了許多潛水客和漫畫迷。
藝術2024年1月13日02:13 分鐘
調查人員在槍擊案現場採證

兩瑞典人當街遭槍殺亡 比利時恐攻威脅升級

兩瑞典人當街遭槍殺亡 比利時恐攻威脅升級

2名瑞典籍人士16日晚間在比利時首都布魯塞爾遭當街槍殺斃命，45歲的突尼斯籍槍手於17日被警方擊斃。案發後曾有一名自稱為恐怖組織「伊斯蘭國」成員在網路上發文宣稱發起了該攻擊，比利時也緊急將布魯塞爾的恐攻警報提升至最高級別。
政治2023年10月17日
Belgien | EU Flaggen in Brüssel

歐盟峰會：俄烏局勢佔先、中國戰略靠後

歐盟峰會：俄烏局勢佔先、中國戰略靠後

本周在布魯塞爾舉行的歐盟峰會的原定主要討論烏克蘭、摩爾多瓦和喬治亞的入盟问題，以及歐盟難民政策的改革。但俄羅斯發生的華格納兵變打亂了既定議程。
政治2023年6月29日
external

抗抑鬱症新妙方：博物館處方箋

抗抑鬱症新妙方：博物館處方箋

比利時布魯塞爾推出了一個治療抑鬱症的試驗項目，由醫生開立處方箋讓病患去逛博物館。這個試驗的目的是讓抑鬱症患者走出家門，接觸更多新事物。
文化2023年1月1日02:46 分鐘
Belgien EU-ASEAN-Gipfel

歐盟與東協：正雙向奔赴？

歐盟與東協：正雙向奔赴？

這具有歷史意義：歐盟和東協舉行了首次峰會，雙方的首腦12月14日在布魯塞爾會面。歐盟希望與東協國家建立更緊密的經濟關係，避免過度依賴中國。
政治2022年12月15日01:54 分鐘
因涉嫌腐敗遭逮捕的歐盟議會副主席凱莉（Eva Kaili）

歐盟議會副議長涉嫌貪腐遭拘押

歐盟議會副議長涉嫌貪腐遭拘押

歐盟議會主席梅特索拉（ Roberta Metsola）宣佈取消希臘人凱莉的歐盟議員資格。上周五，凱莉及其他三名涉嫌腐敗的人士已被警方拘捕。
政治2022年12月12日
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焦點話題

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獨家：被指協助壓迫維吾爾人的海康威視 歐盟在用！

為了遏制新冠病毒的傳播，歐盟機構使用了海康威視生產的紅外熱像儀檢測體溫。該中國科技巨頭被指涉嫌協助監控維吾爾人。
人權2020年10月27日