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布魯塞爾
布魯塞爾是比利時首都，也是歐盟主要行政機構的所在地，因此有「歐洲首都」之稱。
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即時新聞
2024年4月4日
2024年4月4日
卡梅倫：北約應全力支持烏克蘭 而不是派兵
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深度報導
穿上潛水裝參觀比利時的水下漫畫藝廊
穿上潛水裝參觀比利時的水下漫畫藝廊
比利時布魯塞爾素有歐洲漫畫之都的美稱，一家必須穿戴裝備、潛水30米的漫畫藝廊吸引了許多潛水客和漫畫迷。
藝術
2024年1月13日
2024年1月13日
02:13 分鐘
兩瑞典人當街遭槍殺亡 比利時恐攻威脅升級
兩瑞典人當街遭槍殺亡 比利時恐攻威脅升級
2名瑞典籍人士16日晚間在比利時首都布魯塞爾遭當街槍殺斃命，45歲的突尼斯籍槍手於17日被警方擊斃。案發後曾有一名自稱為恐怖組織「伊斯蘭國」成員在網路上發文宣稱發起了該攻擊，比利時也緊急將布魯塞爾的恐攻警報提升至最高級別。
政治
2023年10月17日
2023年10月17日
歐盟峰會：俄烏局勢佔先、中國戰略靠後
歐盟峰會：俄烏局勢佔先、中國戰略靠後
本周在布魯塞爾舉行的歐盟峰會的原定主要討論烏克蘭、摩爾多瓦和喬治亞的入盟问題，以及歐盟難民政策的改革。但俄羅斯發生的華格納兵變打亂了既定議程。
政治
2023年6月29日
2023年6月29日
抗抑鬱症新妙方：博物館處方箋
抗抑鬱症新妙方：博物館處方箋
比利時布魯塞爾推出了一個治療抑鬱症的試驗項目，由醫生開立處方箋讓病患去逛博物館。這個試驗的目的是讓抑鬱症患者走出家門，接觸更多新事物。
文化
2023年1月1日
2023年1月1日
02:46 分鐘
歐盟與東協：正雙向奔赴？
歐盟與東協：正雙向奔赴？
這具有歷史意義：歐盟和東協舉行了首次峰會，雙方的首腦12月14日在布魯塞爾會面。歐盟希望與東協國家建立更緊密的經濟關係，避免過度依賴中國。
政治
2022年12月15日
2022年12月15日
01:54 分鐘
歐盟議會副議長涉嫌貪腐遭拘押
歐盟議會副議長涉嫌貪腐遭拘押
歐盟議會主席梅特索拉（ Roberta Metsola）宣佈取消希臘人凱莉的歐盟議員資格。上周五，凱莉及其他三名涉嫌腐敗的人士已被警方拘捕。
政治
2022年12月12日
2022年12月12日
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焦點話題
獨家：被指協助壓迫維吾爾人的海康威視 歐盟在用！
為了遏制新冠病毒的傳播，歐盟機構使用了海康威視生產的紅外熱像儀檢測體溫。該中國科技巨頭被指涉嫌協助監控維吾爾人。
人權
2020年10月27日
2020年10月27日