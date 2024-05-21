布林肯祝賀賴清德 北京：美方向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號

昨天美國國務卿布林肯在第一時間發表書面聲明祝賀賴清德就任台灣總統，他同時稱讚蔡英文在過去8年間強化了美台之間的聯繫。中國外交部對此表達強烈不滿。外交部發言人指責布林肯的做法嚴重違背美國做出的政治承諾。

（德國之聲中文網）昨天（5月20日）美國國務卿布林肯在第一時間發表書面聲明祝賀賴清德就任台灣總統。他在聲明中表示：「美國人民和台灣人民之間的夥伴關係植根於民主價值觀，在貿易、經濟、文化和人民與人民之間的聯繫方面繼續擴大和深化。美國讚揚蔡英文總統在過去8年間強化了美台之間的聯繫。」

布林肯表示：「美國期待與賴清德及台灣政界一同促進共享的利益和價值觀，深化美台長期的非官方關係，並維持台灣海峽的和平與穩定。」

台灣昨天舉行新任總統宣誓就職典禮。 圖片來源： Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

中國方面對此表達強烈不滿。北京將台灣新總統賴清德稱作「危險的分裂分子」。

今天，中國外交部長王毅在出席上海合作組織外長會議時就台灣問題闡述中方立場。他說：「台灣問題是中國核心利益中的核心，『台獨』分裂活動是台海和平的最大破壞性因素。賴清德之流背叛民族和祖先的醜行令人不齒。「」但無論他們如何折騰，都阻擋不了中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱。」

他強調說：「所有『台獨』分裂分子都將被釘在歷史的恥辱柱上。上合組織成員國從維護各國主權和領土完整出發，本著國際關係基本準則，堅定恪守一個中國原則，中方對此表示贊賞。相信大家會繼續支持中國人民反對『台獨』分裂活動、爭取國家統一的正義事業。」

中國外交部發言人汪文斌同日在例行記者會上指責布林肯向賴清德表達祝賀是「向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤訊號」。他在記者會上表示：「美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美所作的『僅與台灣地區保持文化商務和其他非官方關係』的政治承諾，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

他強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可踰越的紅線。

1979年，華盛頓與台北斷交，與北京建交，但美國仍是台灣最重要的合作夥伴和最大的武器供應商。

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昨天賴清德宣誓就職之際，中國商務部發出公告，以「參與對台軍售」為由，把多家美國企業列入「不可靠實體清單」，其中包含美國波音防務、空間與安全集團、通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司。

拜登政府派遣了一個由前任高官組成的跨黨派使節團出席了賴清德的就職典禮。其中包括美國前任國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）、 前美國副國務卿阿米帝奇（Richard Armitage）和前美國在台協會理事主席，現任布魯金斯學會研究員卜睿哲（Richard Bush）等等。

此外，美國前國務卿龐佩奧以個人身份出席。

歐洲議會友台小組議員、日本、英國、澳洲等非台灣邦交國也派代表出席典禮。

史瓦濟蘭、馬紹爾群島、帛琉、貝裡斯、聖露西亞、聖文森、吐瓦魯等台灣邦交國均由國家元首出席；聖克里斯多福及尼維斯則由副總理代表。

中國外交部譴責派代表出席台灣新總統就職儀式的國家「粗暴干涉中國內政，危及台海和平與穩定」。

中國外交部發言人汪文斌說：「我們嚴正要求有關國家和相關政客，停止在涉台問題上搞政治操弄，停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤訊號，停止違背國際信義、虛化掏空一個中國原則的錯誤行徑。」

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（法新社）

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