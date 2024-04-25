布林肯對中國"不公平貿易行為"提出關切

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯周三（4月24日）抵達上海，展開為期三天的訪華行程。周四，布林肯在上海與當地政府官員會晤，期間他對中國「不公平的貿易行為「表示關切。

根據美國國務院新聞稿，布林肯與上海市委書記陳吉寧會晤並「提出了對（中國）貿易政策和非市場經濟做法的擔憂」。

聲明稱，布林肯還強調，美國尋求與中國進行健康的經濟競爭，並為「在中國經營的美國工人和企業提供公平的競爭環境」。

「雙方重申了美國和（中國）人民之間關係的重要性，包括擴大學生、學者和企業之間的交流。」

長期以來，中國對美國的貿易順差、智慧財產權盜竊指控以及其他被視為歧視在華美國企業的做法，一直是兩國關係摩擦的根源。

中國方面則強烈反對美國對中國侵犯人權的指責以及華盛頓對台灣的支持。

在被問及對布林肯說法有何回應時，中國外交部發言人汪文斌周四(4月25日)在例行記者會上表示，「中方一貫按照市場原則開展經貿合作，始終堅定支持多邊貿易體制，全面履行世貿組織規則」。「我們希望美方也切實尊重公平競爭原則，遵守世貿組織規則，同中方相向而行，為推動中美經貿關係健康穩定發展創造有利條件。」

面對面外交很重要！布林肯在上海發布影片 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在布林肯周三抵達上海的不久前，美國總統拜登剛簽署了一項價值950億美元的對外援助案以及TikTok剝離法案，試圖迫使TikTok的中國母公司字節跳動出售該短影片平台。

中國一直抨擊美國對台援助，譴責這是危險的挑釁。中國還強烈反對美方強制TikTok「分家」的行為。儘管如此，在拜登和習近平通話、美國財政部長耶倫訪華以及中美兩國防長通話後不久，布林肯還是進行了這次訪問，這表明雙方至少願意討論兩國之間的分歧。

根據美國國務院的聲明，布林肯對陳吉寧表示：」我認為重要的是要強調直接接觸的價值，事實上是必要的。我們需要彼此交談，提出真實存在的分歧，並尋求解決。」

布林肯說：「我們對我們的人民，實際上也對世界負有責任，有義務負責任地處理我們兩國之間的關係。這是我們的義務，也是我們非常認真對待的義務。」陳吉寧表示贊同，並稱拜登與習近平最近的通話有助於「兩國關係的穩定和健康發展」。他表示，中美是合作還是對抗，關係到兩國人民、兩國人民的福祉，也關係到人類的未來。

陳吉寧還說，他希望布林肯能夠對上海有 「深刻的印象和瞭解」。他告訴布林肯，上海始終堅持市場化、法治化、國際化方向，持續改善營商環境，提供高效便利服務，支持各類企業不斷深耕上海，實現共贏發展。

布林肯：中美關係最重要、也最複雜

最近，美國擔心中國在電動汽車、鋼鐵和光伏板等行業的潛在產能過剩，可能會排擠美國和其他外國製造商。

布林肯在上海期間還來到上海紐約大學與師生交流。據澎湃新聞報導，布林肯說，中美關係是世界上最重要也是最複雜的關係之一，「我能保證的是，中美保持對話，互相傾聽，理解彼此。尤其要確保學生、商業團體以及兩國人民保持交流，特殊是在華美國學生和在美的中國學生進行交流，瞭解彼此以及對方的國家。這是我們兩國瞭解彼此的最佳途徑。」此外，布林肯還現場觀看了上海大鯊魚對陣浙江稠州金牛的CBA籃球賽。他預計在北京將與中國外長王毅和中國國家主席習近平等舉行會談。

隨著美國總統大選白熱化，無論結果是拜登連任或川普重返白宮，都尚不清楚將會對美中關係產生何種影響。但川普可能會加劇他在第一任期內挑起的貿易戰。他對中國的強硬言論和外交政策的孤立主義態度可能會增加不確定性。

(美聯社、彭博社等)

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