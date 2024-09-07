在輪椅橄欖球比賽中，選手的動作就沒那麼講究了。雖然規則不允許身體接觸，但輪椅之間的碰撞是被允許的。過去這項運動甚至被稱為「殺人球」。男女選手混合組隊參賽，儘管選手之間的互動非常禮讓，但像德國隊和美國隊之間的這種翻車事故時有發生，也成為了比賽的一部分。