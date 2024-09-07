巴黎2024——殘奧會帶來的感動
在殘奧會上，不僅僅是關於比賽結果、獎牌和紀錄。巴黎的每個比賽日也會帶來非凡且觸動人心的各種瞬間。
科幻風格
巴西的世界紀錄保持者、義肢短跑運動員維尼修斯‧貢薩爾維斯‧羅德裡格斯的太陽鏡非常時尚，堪稱科幻風格。然而，儘管他戴著這副「速跑鏡片」，卻沒能贏得比賽。他在100米賽跑中比冠軍慢了0.04秒，最終獲得銅牌。如果他不戴這副眼鏡，是否會跑得更快呢？
什麼？？？？？？！！！！！！
這簡直不可能！」德國坐式排球隊員的表情無不流露出這樣的心聲。然而，所有的抗議都無濟於事，他們在半決賽中輸給了波士尼亞隊。而且，比賽的結果比這些激烈的反應所表現的還要更加令人震驚。德國隊以0:3的比分慘敗。
當巴黎入夜……
……對於盲人足球比賽來說，一切遠未結束。這些在殘奧會上展示他們與鈴鐺球技巧的運動員，繼承了奧運會沙灘排球運動員使用的、或許是最美麗的體育場——埃菲爾鐵塔下的「埃菲爾鐵塔體育場」。
突破極限
輪椅羽毛球選手萬施奈德（Thomas Wandschneider）全力伸展，突破極限——不僅是在這次擊球時，而且在更廣泛的意義上也是如此。經過在世界錦標賽和歐洲錦標賽上的多次勝利與獎牌收獲後，他終於在巴黎殘奧會上贏得了自己的首枚奧運獎牌：銅牌——在他60歲的時候。
高興的吐水
巴西選手阿勞若（Gabriel Geraldo dos Santos Araujo）剛剛在100米仰泳中贏得了殘奧會金牌。這位22歲的選手幾乎可以說是奧運會上馬尚（Leon Marchand）的對等人物。他還在50米仰泳和200米自由泳中奪得金牌，並且與巴西的混合接力隊一起在巴黎創造了新的世界紀錄。
精緻入坑
如果更寬的翅膀能讓跳遠選手德達伊（Arjola Dedaj）跳得更遠一些嗎？她僅以一釐米之差錯過了銅牌。在巴黎，許多盲人或視力受損的運動員在比賽中都戴著眼罩，但这位義大利選手憑借她色彩斑斕的蝴蝶圖案格外引人注目。
艱難但充滿激情
在輪椅橄欖球比賽中，選手的動作就沒那麼講究了。雖然規則不允許身體接觸，但輪椅之間的碰撞是被允許的。過去這項運動甚至被稱為「殺人球」。男女選手混合組隊參賽，儘管選手之間的互動非常禮讓，但像德國隊和美國隊之間的這種翻車事故時有發生，也成為了比賽的一部分。
奔跑求婚
對於100米短跑選手奧索拉（Alessandro Ossola）來說，殘奧會的賽場結局並不算成功。他在預賽中排名最後，遺憾出局。或許在跑道上他並未全神貫注，因為賽後更重要的時刻到來了：奧索拉向女友求婚，而她答應了！
聽聲辯位鏟
盲人足球的球比普通足球更小更重，場地也沒有普通足球場那麼大，但比賽依然緊張激烈且速度很快。選手們通過聽覺來定位，球內裝有一個響鈴，場外的引導員發出指令，場上的球員也會互相呼喊，以避免不必要的碰撞。
牛！牛！牛！
德國殘疾人乒乓球選手格雷貝（Stephanie Grebe）難以抑制內心的喜悅。她和雙打搭檔沃爾夫（Juliane Wolf）剛剛成功晉級決賽，保住了一枚獎牌。最終，兩人贏得了銀牌，因為她們的中國對手實力稍微強了一些。
情感充沛的殘奧老將
多麼大的榮耀！在協和廣場舉行的開幕式上，德國殘疾人跳遠選手雷姆（Markus Rehm）是最後幾位火炬手之一。「我當時簡直全身起雞皮疙瘩，情緒非常激動，」這位四屆殘奧會冠軍說道，他早在2012年倫敦殘奧會上就曾參賽。「那真的是一個非常、非常重要的時刻。」