巴黎紅磨坊風車葉片掉落

（德國之聲中文網）據法國媒體報導，巴黎著名地標紅磨坊（Moulin Rouge）的風車葉片周四（4月25日）凌晨墜落地面。

紅磨坊是巴黎的旅遊打卡聖地，其紅色風車曾出現在同名電影《紅磨坊》中（或譯《夢斷花都》）。葉片掉落意味著紅磨坊少了最標誌性的特徵。

根據法國BMF電視台報導，風車葉片倒塌發生在凌晨2時至3時之間。法國TF1頻道的一名記者在X上分享了葉片在地面上的畫面。



葉片掉落原因不明

消防人員表示，葉片掉落的原因暫時不明，沒有人在這起意外中受傷，也不存在進一步損害的風險。

一名紅磨坊的相關人士對法新社表示：「幸好這是在紅磨坊打烊後發生的。」該名消息人士稱：「歌舞表演的技術團隊每周都會檢查風車裝置，沒有發現任何問題。「」自這家歌舞團1889年10月6日開幕以來，這是首次發生這樣的意外。」

該建築上一次遭受重大損失是1915年翻修時發生的火災，這場火災迫使該歌舞廳關閉了9年之久。

紅磨坊的重要標誌是紅色風車 圖片來源： picture alliance / Goldmann

康康舞之家

紅磨坊是法國首都人氣最高的景點之一，與埃菲爾鐵塔和巴黎聖母院同為世界著名地標。這裡被稱為康康舞的發源地，多數造訪此處的都是遊客而非當地人。

這起事件發生在巴黎舉辦夏季奧運會的幾個月前。巴黎預計將迎來成千上萬遊客，而周四發生的事件可能更令人們擔憂，巴黎會因為更多遊客的湧入陷入困境。

（法新社、路透社）

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