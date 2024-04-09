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巴黎恐怖襲擊
2015年11月13日夜間，巴黎發生一系列血腥恐怖襲擊，造成上百人死亡，在全球引起震驚和憤怒。
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即時新聞
2024年4月9日
2024年4月9日
歐洲人權法院裁決：氣候保護是一項人權
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深度報導
五年重建 巴黎聖母院即將浴火重生
五年重建 巴黎聖母院即將浴火重生
2019年4月，巴黎聖母院發生大火遭到嚴重損毀。在歷時五年的重建修復工作後，這座被列入世界文化遺產的建築瑰寶將在2024年12月重新開放。
文化
2024年4月15日
2024年4月15日
奧運安保壓力山大 法國懇請外國軍警幫忙
奧運安保壓力山大 法國懇請外國軍警幫忙
法國內政部表示，已經向46個國家詢問是否願意派遣總共2185名警察來協助今年夏天巴黎奧運會的安保工作。巴黎上一次承辦奧運會還有追溯到整整一百年前的1924年。組委會擔心，奧運期間有可能遭受極端分子的襲擊。
體育
2024年3月29日
2024年3月29日
奧運未至 巴黎服務生賽跑先行
奧運未至 巴黎服務生賽跑先行
距離2024夏季奧運會還有幾個月時間，巴黎恢復了一項百年傳統：服務生賽跑——更確切地說是競走，因為他們必須穿著筆挺的制服，單手端著托盤，在不弄灑飲品的情況下快走2公里。
文化
2024年3月26日
2024年3月26日
01:52 分鐘
法國外交官：習近平今年五月到訪巴黎 經貿合作是首要議題
法國外交官：習近平今年五月到訪巴黎 經貿合作是首要議題
來自外交圈的消息稱，中國黨和國家領導人習近平將於今年五月訪問法國，這也是中歐關係日趨緊張的大背景下，習近平五年來的首次歐洲之行。預計推動經貿關係將是中法領導人會談中的首要議題。
政治
2024年3月20日
2024年3月20日
法國農民抗議者衝擊巴黎國際農業展
法國農民抗議者衝擊巴黎國際農業展
一群法國農民強行闖入巴黎國際農業展大門，呼籲總統馬克宏辭職。數月以來，歐洲農民持續舉行抗議活動，抱怨利潤削減、官僚作風和不公平競爭。
經濟
2024年2月24日
2024年2月24日
報告: 中國恐無法實現2025年所有關鍵氣候目標
報告: 中國恐無法實現2025年所有關鍵氣候目標
一份最新報告顯示，中國可能無法實現其2025年的所有主要氣候目標，因為這個世界上最大的排放國加大了對碳密集型產業的依賴。不過，如果中國在去年創紀錄的可再生能源安裝量的基礎上再接再厲，或能實現部分目標。
自然與環境
2024年2月22日
2024年2月22日
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焦點話題
新官上任三把火 拜登速發多項行政命令
美國新任總統拜登在競選時就宣示要重新加入巴黎氣候協議，也誓言要即刻改變前朝的一些政策。上任第一天的他就簽了17項行政命令，比前4任總統都還多。
政治
2021年1月21日
2021年1月21日