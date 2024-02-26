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巴西
全球人口第五大國，位於南美洲東部。得益於豐厚的自然資源和充足的勞動力，巴西的國內生產總值位居南美洲第一，世界第六，西半球第三，南半球第一，為南美洲國家聯盟的成員國。
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深度報導
金磚國家如何看待中東衝突？
金磚國家如何看待中東衝突？
全球南方國家對抗佔主導地位的西方：在中東衝突中，金磚國家更傾向於對以色列持批評態度，並站在巴勒斯坦人一邊。然而，該組織並沒有一個正式的共同立場。
政治
2024年2月26日
2024年2月26日
巴西總統盧拉在以色列成為「不受歡迎的人」
巴西總統盧拉在以色列成為「不受歡迎的人」
由於將以色列在加薩地帶的軍事行動與猶太人大屠殺相提並論，巴西總統盧拉引發了一場外交風波。以色列周一宣佈盧拉為「不受歡迎的人」，巴西則急召駐以色列大使回國。
政治
2024年2月20日
2024年2月20日
巴西重申支持「一中原則」 王毅表示贊賞
巴西重申支持「一中原則」 王毅表示贊賞
中國外長王毅周五對於巴西發表聲明支持「一個中國」原則表示歡迎。這顯示出中國與這個南美最大國家的關係更加緊密。
政治
2024年1月20日
2024年1月20日
阿根廷正式拒絕加入金磚國家
阿根廷正式拒絕加入金磚國家
阿根廷正式退出金磚國家的擴員計劃。新任極右翼總統米萊（Javier Milei）履行了競選承諾，撤銷了該國加入金磚國家的決定。
政治
2023年12月30日
2023年12月30日
巴西總統：聯合國未能履行維護世界和平的使命
巴西總統：聯合國未能履行維護世界和平的使命
由於俄烏戰爭和中東局勢不斷激化，巴西總統盧拉對聯合國提出強烈批評。此外，訪德期間，在一系列國際熱點問題上，盧拉都表達了同德國政府截然相反的立場。
政治
2023年12月5日
2023年12月5日
烏拉圭與中國關係提升 重申推動自貿協定
烏拉圭與中國關係提升 重申推動自貿協定
烏拉圭總統拉卡列11月20日至24日對中國進行國事訪問。在與習近平的會晤中，雙方宣佈將中烏關係提升為全面戰略夥伴關係。根據一項聯合聲明，中國和烏拉圭將致力於制定雙邊自由貿易協定。該計劃一直遭到南方共同市場其他成員國反對。
政治
2023年11月24日
2023年11月24日
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