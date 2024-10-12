巴西面臨14年來最嚴重森林火災

2024年前九個月，巴西有2238萬公頃的土地遭受火災肆虐，為14年來最嚴重的情況。除了氣候變化之外，利用火災故意燒林種地的行為也是罪魁禍首。

（德國之聲中文網）一份周五（10月11日）發布的最新報告顯示，2024年前九個月，巴西有2238萬公頃的土地遭受火災肆虐。這約佔巴西土地面積的2.6%，大致相當於白俄羅斯的大小。

這份MapBiomas項目的報告是由大學、非政府組織和科技公司合作、通過分析衛星圖像及其他數據編制而成的。MapBiomas 項目是一項多機構倡議，旨在利用衛星圖像的自動分類過程生成年度土地覆被和利用地圖。

亞馬遜地區受災最為嚴重

"亞馬遜的旱季通常從6月持續到10月，今年尤為嚴重，進一步加劇了該地區的火災危機--這反映了氣候變化的加劇，最終在這場災難中發揮了至關重要的作用。"亞馬遜環境研究所（IPAM）的科學總監兼、MapBiomas項目協調員阿倫卡爾（Ane Alencar）表示。

超過50%的燒毀區域位於亞馬遜雨林，這裡也被稱為"地球之肺"。

僅在今年9月，就有約550萬公頃的土地被燒毀，較去年同期增長了196%。

塞拉多水庫是地球上約5%的動植物物種的棲息地，9月的火災影響了430萬公頃的土地，較去年增長了158%。

全球最大的濕地潘塔納爾濕地的火災相比去年9月增長了662%。

氣候變化並非唯一罪魁禍首

據世界自然基金會巴西分會（WWF Brazil）稱，在亞馬遜和塞拉多，野火通常是毀林的最後階段，用來"清理"被破壞的區域。然而，過去兩個月的大多數火災發生在原始森林，而非最近被砍伐的區域。

世界自然基金會巴西分部的瑪麗安娜‧納波利塔諾 (Mariana Napolitano) 表示："全球變暖引起的氣候變化與環境退化相結合，為利用火災故意燒林種地創造了條件，這在未來對巴西亞馬遜被破壞區域的測繪中可能會被檢測到。"

根據巴西國家空間研究所的數據顯示，自今年年初以來，巴西經歷了14年來最嚴重的火災。

（德新社，Mapbiomas 項目巴西分部）

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