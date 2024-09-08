巴西：封禁X平台引發的抗議浪潮加劇

在巴西前總統博索納羅的支持者看來，最高法院大法官封禁社媒平台X是對言論自由權利的侵犯。不過，這場大規模抗議浪潮的背後，也能看到博索納羅同巴西司法機構個人恩怨的影子。

（德國之聲中文網）社媒平台X在巴西被封禁之後，前總統博索納羅動員了數以千計的支持者走上街頭，對做出封禁決定的最高法院大法官莫拉艾斯（Alexandre de Moraes）表示抗議。在聖保羅利斯塔大道舉行的獨立日集會上，博索納羅呼籲對莫拉艾斯啟動彈劾程序。來自右翼民粹主義陣營的博索納羅稱，莫拉艾斯是一名「獨裁者」，集會民眾則高呼「民主「」自由」等口號。

仇恨言論與假新聞

8月30日，最高法院大法官莫拉艾斯宣佈在巴西境內封禁X平台。他指責，X平台（前身為推特）沒有採取果斷措施打擊仇恨言論和虛假新聞的傳播。而支持右派政治立場的X平台所有者埃隆‧馬斯克則反唇相譏，稱自己是言論自由的捍衛者，並指責莫拉艾斯是在進行新聞審查。

大法官莫拉艾斯敦促X平台屏蔽散佈陰謀論和虛假訊息的右翼政治家賬戶，馬斯克則認為這是非法要求。因此，總部設在美國的X平台，既沒有執行巴西最高法院大法官的要求，也沒有支付巴西法庭裁定的罰款。除此之外，莫拉艾斯要求馬斯克在指定期限內為X平台在巴西制定法律代表的要求，馬斯克也沒有予以理會。

應博索納羅的要求，集會上的支持者全部以國旗顏色著裝，以示愛國。 圖片來源： Ettore Chiereguini/AP/picture alliance

前總統與大法官的個人恩怨？

對於巴西前總統博索納羅來說，示威活動可能並不僅只是為了反對X平台遭封禁，同時也事關他同大法官莫拉艾斯的個人恩怨。博索納羅要求對其所有遭判決的支持者實行特赦，而此舉也可能是為了改變他個人的命運。

兩年前的總統選舉之後，巴西最高法院大法官做出裁定稱，因試圖詆毀巴西選舉制度，博索納羅在2030年前不得再度參加選舉。事發當時，敗選的博索納羅對選舉結果提出異議，而他的支持者也效仿美國國會山事件，衝擊了巴西的議會。

地方選舉前的「肌肉秀」

目前大規模抗議浪潮的另一個背景原因，則是一個月後的巴西地方選舉。博索納羅顯然希望通過在巴西人口最多的聖保羅舉行集會，來顯示他的民意支持率。

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博索納羅的支持者認為，封禁X平台是在侵犯言論自由權利以及濫用權力，而巴西最高法院大法官莫拉艾斯給出的封禁理由則是打擊虛假訊息。



（德新社、美聯社）

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