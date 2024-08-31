巴西大法官下令暫停X平台營運

法庭文件顯示，在社群網站平台X的首席執行官馬斯克未能按照要求在巴西指定法律代表之後，巴西最高法院大法官莫賴斯裁定全面暫停X平台在巴西的營運。

（德國之聲中文網）周五（8月30日），巴西最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）裁定暫停社群網站平台X（前身為Twitter）在巴西的營運。

這項裁決作出之後，巴西的電信管理局表示，他們已暫時關閉對X的訪問，使該平台從周六早上開始大多無法通過網路和移動應用程式访问。

法院的裁決是在X未能按照要求在這個南美國家任命該公司新的法律代表之後做出的。巴西法律要求所有網路公司在該國設定法律代表，確保能夠收到法庭裁決並及時回應。

巴西最高法院大法官莫賴斯（資料照片） 圖片來源： Adriano Machado/REUTERS

本月17日，X平台稱，由於莫賴斯「威脅」要逮捕X平台在巴西的法律代表，為了保護員工，決定關閉其在巴西的辦事處。

大法官如何裁定？

莫賴斯在周三晚上警告X的所有者馬斯克，如果他不按照要求指定法律代表，該社群網站平台将在巴西被封鎖，期限為24小時。

在周五的裁決中，莫賴斯下令全面且立即暫停X在巴西的營運，直到該平台遵從所有相關法院裁定為止。

這些裁定中，馬斯克除了要在巴西任命一名法律代表之外，還需要支付總計1850萬雷亞爾（約合328萬美元，300萬歐元）的罰金。

莫賴斯要求巴西國家電信管理局 「在24小時內採取一切必要措施」執行該項裁決。

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他還要求Google、Apple等科技公司以及網路服務提供商「引入能夠阻止使用X應用程式和訪问网站的技術障礙」。

此外，通過VPN訪問該社交平台的個人或企業可能面臨高達每天5萬雷亞爾的罰款。

為了封鎖X，西國家電信管理局要求網路服務提供商暫停用戶對社群網站平台的访问。主要營運商均需在當地時間午夜後開始採取行動。

莫賴斯和馬斯克在爭什麼？

馬斯克猛烈抨擊暫停X營運的裁定，稱莫賴斯為「偽法官」。

此舉進一步加劇了馬斯克和莫賴斯之間長達數月的圍繞言論自由、極右賬戶和虛假訊息的對峙。

馬斯克曾稱莫賴斯為「獨裁者」和「暴君」，並多次聲稱這位法官的行為等同於審查制度。

這場激烈爭端的核心問題在於莫賴斯是否可以命令X封鎖某些被指控散佈謊言和歪曲事實的賬戶，馬斯克譴責這一要求是審查制度。

大多數被要求封鎖的賬戶由巴西極右翼前總統博爾索納羅（Jair Bolsonar）的支持者營運，其中一些否認他在2022年連任失敗。

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馬斯克對該裁決提出挑戰，並表示他將重新激活X平台上的這些賬戶，指責莫賴斯壓制言論自由。

馬斯克發布這一聲明之後，莫賴斯於4月初對這位億萬富翁展開傳播虛假訊息的調查。此外，莫賴斯還對他展開了涉嫌妨礙司法的調查。

X在巴西大約有4000萬用戶

周四，巴西還凍結了馬斯克的衛星網路服務提供商星鏈（Starlink）在該國的金融賬戶。

X，前身為Twitter，在巴西被廣泛使用。該平台是政界人士的重要交流渠道。

根據市場研究機構 Emarketer 的數據，大約 4000 萬巴西人（約佔總人口的五分之一）每月至少訪問一次 X平台。

（路透社、美聯社）

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