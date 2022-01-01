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巴格達
伊拉克首都，為伊拉克最大城市及經濟文化中心。
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深度報導
美國聯盟戰鬥部隊撤出伊拉克 留下2500名「顧問」
美國聯盟戰鬥部隊撤出伊拉克 留下2500名「顧問」
去年7月時，美國宣佈在今年年底前撤出其作戰士兵。但這不代表華盛頓完全離開伊拉克。
政治
2022年1月1日
2022年1月1日
美國駐伊拉克使館又成攻擊目標
美國駐伊拉克使館又成攻擊目標
伊拉克安全局勢平靜了四個星期之後，位於巴格達綠色區域戒備森嚴的美國大使館又遭火箭彈襲擊，受害者主要是平民百姓，一名兒童喪生。
政治
2020年11月18日
2020年11月18日
火箭彈襲擊巴格達 政治領導人仍看到緩和訊號
火箭彈襲擊巴格達 政治領導人仍看到緩和訊號
巴格達政府區再次遭受火箭彈襲擊。儘管如此，美國副總統彭斯仍看到緩和的訊號。民主黨人想要削弱川普的軍事決定權。一位共和黨參議員批評政府就刺殺蘇萊曼尼作出的解釋並不充分。
政治
2020年1月9日
2020年1月9日
駐伊拉克大使館遇襲後，美國向中東增兵
駐伊拉克大使館遇襲後，美國向中東增兵
美國國防部長宣佈，美國將迅速向中東增派750名士兵，作為對親伊朗示威者襲擊美國駐伊拉克大使館的直接回應。
政治
2020年1月1日
2020年1月1日
美國駐巴格達大使館遭衝擊
美國駐巴格達大使館遭衝擊
本周二（12月31日），數百名伊拉克抗議者在巴格達衝擊了美國大使館，抗議美國上周日對伊境內的什葉派民兵武裝的空襲。美方稱，發動攻擊是為了報復一名美國承包商在伊拉克军事基地的一次遭火箭襲擊事件中身亡。
政治
2019年12月31日
2019年12月31日
「伊斯蘭國」發影片 稱是給「基督徒的訊息」
「伊斯蘭國」發影片 稱是給「基督徒的訊息」
恐怖主義武裝組織「伊斯蘭國」發布了一段影片，顯示其所稱的在奈及利亞東北地區處決11名基督徒的情景。“伊斯兰國」聲稱，此舉是為其領袖巴格達迪之死復仇。
政治
2019年12月28日
2019年12月28日
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