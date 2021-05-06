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巴林
鄰近波斯灣西岸的島國，首都麥納麥。巴林為首個步入後石油經濟的波斯灣國家。但目前巴林經濟並非單純依賴石油；自20世紀後期，巴林已投入巨資發展金融和旅遊事業。
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深度報導
報告：近半數聯合國人權理事國對倡議人士進行報復
報告：近半數聯合國人權理事國對倡議人士進行報復
國際人權服務社（ISHR）研究發現，聯合國人權理事會成員國當中，有半數國家對倡議人士和律師等人進行報復，包括巴林丶委內瑞拉丶越南丶中國等國。
政治
2021年5月6日
2021年5月6日
以色列與阿聯酋巴林在白宮簽署關係正常化協議
以色列與阿聯酋巴林在白宮簽署關係正常化協議
美國總統川普自詡為和平使者，但巴勒斯坦對中東局勢的最新發展卻感到極度不滿。在美國牽頭下，以色列、阿聯酋及巴林在白宮簽署了歷史性的和平協議。
政治
2020年9月16日
2020年9月16日
海灣國家改弦更張
海灣國家改弦更張
由美軍主導的對「伊斯蘭國」的空襲行動中也有5個君主制阿拉伯國家參與。
2014年9月26日
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巴林反政府遊行遭暴力驅散
巴林反政府遊行遭暴力驅散
2013年3月23日
2013年3月23日
巴林再次爆發千人示威遊行
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2012年12月14日
2012年12月14日
巴林發生血腥炸彈襲擊事件
巴林發生血腥炸彈襲擊事件
2012年11月5日
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