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巴林

鄰近波斯灣西岸的島國，首都麥納麥。巴林為首個步入後石油經濟的波斯灣國家。但目前巴林經濟並非單純依賴石油；自20世紀後期，巴林已投入巨資發展金融和旅遊事業。

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深度報導

Genf UN Menschenrechtsrat Sitzung

報告：近半數聯合國人權理事國對倡議人士進行報復

報告：近半數聯合國人權理事國對倡議人士進行報復

國際人權服務社（ISHR）研究發現，聯合國人權理事會成員國當中，有半數國家對倡議人士和律師等人進行報復，包括巴林丶委內瑞拉丶越南丶中國等國。
政治2021年5月6日
USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten

以色列與阿聯酋巴林在白宮簽署關係正常化協議

以色列與阿聯酋巴林在白宮簽署關係正常化協議

美國總統川普自詡為和平使者，但巴勒斯坦對中東局勢的最新發展卻感到極度不滿。在美國牽頭下，以色列、阿聯酋及巴林在白宮簽署了歷史性的和平協議。
政治2020年9月16日
Saudi Arabien Soldaten an der Grenze zu Irak 14.07.2014

海灣國家改弦更張

海灣國家改弦更張

由美軍主導的對「伊斯蘭國」的空襲行動中也有5個君主制阿拉伯國家參與。
2014年9月26日
An anti-government protester gestures towards riot police during clashes in the village of Sanabis west of Manama, November 6, 2012. Hundreds of protesters march on the street of the village defying the ban on protests set by Bahrain's Ministy of Interior. REUTERS/Hamad I Mohammed (BAHRAIN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

巴林反政府遊行遭暴力驅散

巴林反政府遊行遭暴力驅散

2013年3月23日
epa03224529 Pro-reform protesters march along Budaiya highway north of Manama, Bahrain, 18 May 2012. Thousands of pro-reform supporters marched in Bahrain on 18 May 2012 to decry proposed plans of unity with neighboring Saudi Arabia. The protesters, answering a call by the leading opposition groups, encompassing the leading Shiite and liberal groups, called for reforms to be introduced and for political prisoners to be released. The protesters also chanted against the recent US decision to partially lift the arms sales ban on Bahrain, while at the same time expressing support for Ayatollah Sheikh Isa Qassim, a leading Shiite clergyman, who has been accused of the authorities of flaring up sectarianism and tension in the country. EPA/MAZEN MAHDI

巴林再次爆發千人示威遊行

巴林再次爆發千人示威遊行

2012年12月14日
Anti-government protesters flash victory signs as they burn tyres in Budaiya, west of Manama, early April 22, 2012. REUTERS/Hamad I Mohammed (BAHRAIN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

巴林發生血腥炸彈襲擊事件

巴林發生血腥炸彈襲擊事件

2012年11月5日