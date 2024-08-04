巴基斯坦的中國債務困局

常被中國民間稱為「巴鐵」的巴基斯坦多年來獲得了大量中國貸款用於提升基礎設施並打造中巴經濟走廊。然而，如何償還這些債務，成了伊斯蘭堡的大問題。分析人士認為，鑑於中國需要巴基斯坦對抗印度，因此會再次允許延期還債。

（德國之聲中文網）今年7月，財政吃緊的巴基斯坦從國際貨幣基金組織獲得了70億美元新一輪紓困資金。巴基斯坦一方面著手推動經濟改革，另一方面也已開始與中國就數十億美元的債務問題進行談判。作為北京的重要地緣戰略夥伴，巴基斯坦方面希望能夠推遲向中國償還至少160億美元的能源領域債務，並延長40億美元的現金貸款期限，以緩解外匯儲備枯竭的問題。

就在一個多星期前，巴基斯坦財政部長奧朗則布(Muhammad Aurangzeb)在北京提議延長中資企業在中巴經濟走廊框架下建造的9座發電廠之債務期限。另據巴基斯坦《黎明報》的消息，總理謝裡夫(Shehbaz Sharif)也在8月2日的內閣會議上表示已經致信中國政府請求重新安排債務。和債務重組不同，重新安排並不會削減債務，而是延長還款期限。

中巴經濟走廊項目(CPEC)啟動於2015年，是中國「一帶一路」倡議的最大項目之一。在此框架下，北京已經為巴基斯坦的基礎設施投入海量資金。整個中巴經濟走廊項目的價值高達650億美元，其最主要目標是建立一條貫穿巴基斯坦全境、跨越多條山脈從而連接中國新疆腹地與巴基斯坦的印度洋港口的物流通道。與此同時，中巴經濟走廊項目還投入數十億美元用於巴基斯坦的能源基礎設施建設。

現在，面臨巨大財政壓力的巴基斯坦政府不得不與以中資企業為主的電力供應商重新談判，希望能降低電價。長年研究中國投資巴基斯坦議題的政治學者哈立德(Azeem Khalid)在接受德國之聲採訪時表示，中資參與的發電廠建設加劇了巴基斯坦的經濟困境。「巴基斯坦沒有建立國有發電廠，而是允許中國企業作為獨立電力生產商(IPP)營運。這導致巴方需要按照裝機容量付費，而不是按照實際發電量支付。實際上，這讓民眾不得不為他們並沒有使用的電力部分付費。」

根據2022年的數據，巴基斯坦總共欠中國266億美元的債務，多於任何其他國家。位於伊斯蘭堡的經濟學家阿芙塔布(Safiya Aftab)對德國之聲表示，中國貸款的利率約為3.7%，相對而言並不優惠。她說：「這些貸款用於基礎設施建設，理論上應該開始產生回報。我認為主要問題是巴基斯坦的吸收能力太差，政府無法按計劃推進項目。」

哈立德則認為，中資貸款利率過高導致巴基斯坦政府無力償還：「放寬和延期越多，對巴基斯坦就越有利。中國瞭解巴基斯坦的財政困境，經常會提供一些喘息空間，但有時也會利用債務來謀取自身利益。」

中資參與興建的Thar煤電廠一期工程已經在2023年初投產 圖片來源： Thar Coal Company/XinHua/dpa/picture alliance

中巴經濟走廊之利弊

批評人士指出，中巴經濟走廊框架下的貸款起初被認為是國際貸款中最便宜的選擇，但隨著時間的推移，償還債務的成本遠高於預期。哈立德說，中巴之間簽署的許多協議都嚴重偏向中國，巴方談判不力導致這些協議往往有著很高的承諾，但實際交付卻有所欠缺。「公眾和媒體被當時的規劃部長及其團隊誤導，將中巴經濟走廊描繪成巴基斯坦和乃至地區經濟格局的重大改變者。」

巴基斯坦經濟學家班嘉裡(Kaiser Bengali)認為，儘管以往巴基斯坦多次獲得過中方的寬限，但重新安排中國債務「只是一個權宜之計，而且也有賴於中國方面的慷慨。」班嘉裡承認，鑑於巨額債務正在壓垮經濟，請求延期可以說是唯一可行的權宜之計。「中國方面會允許延期多久？這個問題正變得越來越複雜。中國人在商業項目中有著自己的貸款底線，他們向許多國家提供貸款，不想開創延期或者重新談判的先例，否則就會影響中方利益。」

拉合爾市的橙線軌道交通2020年通車，被認為是中巴經濟走廊的樣板項目 圖片來源： Jamil Ahmed/Xinhua/picture alliance

兩國官方反駁批評

巴基斯坦和中國的官員則經常迴避這些質疑和批評。他們將中巴經濟走廊描述為發展的機遇、經濟增長的引擎，不願將其與巴基斯坦的財政困境聯繫起來。

巴基斯坦規劃、發展和特別行動部下屬的中巴經濟走廊秘書處在一份新聞通稿中稱，巴方加入中巴經濟走廊是因為「有利的融資安排」，並表示中國方面「在外國投資枯竭的時候挺身而出支持巴基斯坦的發展」。

經濟學家班嘉裡表示，無論如何，巴基斯坦債務問題不會很快消失。而且，巴基斯坦如今被夾在中國和美國主導的國際貨幣基金組織之間。「華盛頓已經警告說，不應使用國際貨幣基金組織的貸款來償還不斷增加的中國債務。」

阿芙塔布則認為，中國最終還是會允許巴基斯坦重新安排債務償還。「中國對巴基斯坦慷慨的主要原因是他們與印度的對立，而且這種對立不會很快消失。不過，中國人也可能會對緩慢的項目進展失去耐心，並開始施壓採取行動。」

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