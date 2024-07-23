巴勒斯坦各派簽署《北京宣言》以色列抨擊法塔赫

7月21日-23日，中方在北京主辦巴勒斯坦各派別內部和解對話。在7月23日的閉幕式上，巴勒斯坦各派簽署了《北京宣言》。以色列則對法塔赫與哈馬斯」簽署戰後共同控制加薩的協議「予以抨擊。

（德國之聲中文網）7月23日，中國舉辦了巴勒斯坦各派內部和解北京對話的閉幕式。巴勒斯坦14個派別共同簽署了《關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言》。

據來自中國外交部的消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅、法塔赫代表團團長阿魯勒、哈馬斯代表團團長穆薩代表在和解對話閉幕式上分別致辭。阿魯勒和穆薩在致辭中"高度贊賞中方展現大國擔當"，"對中方為巴內部和解對話提供的有力支持深表謝意"。

王毅表示，這次巴勒斯坦各派齊聚北京對話，最核心成果是明確巴解組織是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表，最突出亮點是同意圍繞加薩戰後治理，組建臨時民族和解政府達成一致，最強烈呼籲是要根據聯合國有關決議實現巴勒斯坦真正的獨立建國。

王毅還針對當前的加薩衝突，提出三步走的中方倡議。第一步是推動加薩地帶盡快實現全面持久、可持續停火，確保人道援助和救援順暢准入。第二步是秉持巴人治巴原則，攜手推進加薩戰後治理。第三步是推動巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，並著手落實兩國方案。

據路透社報導，哈馬斯高級官員侯賽因‧巴德蘭(Hussam Badran) 在一項聲明中稱:"北京宣言來得正是時候，因為我們的人民正面臨種族滅絕戰爭，特別是在加薩地帶。"

巴勒斯坦敵對派別哈馬斯和法塔赫今年4月曾首次在北京會面，這是自加薩戰爭爆發以來哈馬斯代表團首次公開訪問中國。不過，和談沒有取得實質性成果。

哈馬斯高級成員穆薩‧阿布‧馬爾祖克（Mussa Abu Marzuk，右）簽署《北京宣言》，一旁未中國外交部長王毅和法塔赫中央委員會副主席馬哈茂德‧阿盧爾（Mahmoud al-Alou） 圖片來源： Pedro Pardo/AFP/Getty Images

以色列的目標："摧毀哈馬斯的執政和軍事能力"

哈馬斯被以色列、美國、歐盟等視為"恐怖組織"。與法塔赫(全稱巴勒斯坦民族解放運動）所屬的巴解組織不同，哈馬斯拒不承認以色列存在的合法性。1993年，巴解組織前領導人阿拉法特與以色列通過簽訂《奧斯陸協定》達成和平，結束了1987年開始的武裝衝突。但哈馬斯拒絕承認這一和平協定，繼續對以色列進行恐怖襲擊。

2006年，哈馬斯贏得了加薩地帶的選舉。2007年，哈馬斯武裝分子在一場短暫的戰爭中將法塔赫趕出加薩，並開始在那裡的統治。約旦河西岸的巴勒斯坦政府將哈馬斯排除在體制外。2008、2009年間以及2012年和2014年，哈馬斯與以色列發生了激烈的武裝衝突。

2023年10月7日，哈馬斯軍事組織卡桑旅（al-Qassam Brigades）以及其他至少四個巴勒斯坦武裝團體對以色列南部發動襲擊，向其發射3000多枚火箭彈，並進入以色列南部邊境地區襲擊平民、綁架人質。這場由哈馬斯領導的襲擊在以色列造成約1200多人死亡，250名人質被劫持，目前仍有數十名人質被關押在加薩地帶。

以色列繼而對哈馬斯展開軍事行動。以色列總理納坦雅胡多次表示要消滅哈馬斯，指該國在加薩的目標是"摧毀哈馬斯的執政和軍事能力"。戰事持續九個多月來，根據聯合國的數據，加薩230萬人口中有近四分之三流離失所。加薩衞生部近日表示，以色列對加薩的襲擊已造成約3.9萬人死亡，逾8.8萬人受傷。以色列對加薩衞生部公佈的死亡數字提出質疑。以色列軍方16日發表聲明稱，在加薩地帶9個月戰事中，哈馬斯軍事部門半數指揮官被消滅，以軍打死或抓捕約1.4萬名哈馬斯武裝人員。

以色列抨擊阿巴斯及法塔赫

以哈衝突產生了重大的國際影響。世界各地都發生了大規模抗議活動。聯合國安理會6月10日以14票贊成，俄羅斯一票棄權通過了美國支持的加薩停火計劃決議草案。衝突爆發以來，哈馬斯和以色列一直通過卡達、埃及和美國進行間接談判，以期達成協議，用扣押在加薩的以色列人質交換被關押的巴勒斯坦人。不過，以色列總理納坦雅胡7月7日在一份聲明中強調："任何協議都要允許以色列恢復作戰，直到實現這場戰爭的所有目標"。

法塔赫和哈馬斯簽署《北京宣言》 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國外交部發言人表示，《北京宣言》"為飽受苦難的巴勒斯坦人民帶來了寶貴希望"，但以色列方面則立即抨擊巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）所屬的法塔赫組織。以色列外交部長卡茲（Yisrael Katz）在社群平台X寫道：哈馬斯和法塔赫在中國簽署戰後共同控制加薩的協議。阿巴斯不拒絕恐怖主義，反而擁抱哈馬斯殺人犯和強暴犯，露出他的真面目。"他寫道，"這份協議在現實情況下不會成真，因為哈馬斯的統治會被徹底擊垮，而阿巴斯只會遠遠看著加薩。"

鑑於加薩陷入嚴重的人道主義危機，以色列與華盛頓的關係持續數月冷淡。一名美國官員7月22日表示，美國總統拜登預計於7月25日在白宮會見以色列總理納坦雅胡。

（綜合報導）

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