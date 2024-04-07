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巴伐利亞
德國南部一聯邦州，面積居全國第一，人口排名第二
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深度報導
啤酒館政變失敗與希特勒崛起
啤酒館政變失敗與希特勒崛起
1923年希特勒在慕尼黑貝格勃勞凱勒啤酒館發動政變，試圖推翻魏瑪共和國，史稱「啤酒館政變」。此時距納粹崛起希特勒掌權還有十年。儘管該政變以失敗告終，但已成功將希特勒推上了政治舞台。
政治
2024年4月7日
2024年4月7日
德語媒體：「要同中國開展對話 不要自說自話」
德語媒體：「要同中國開展對話 不要自說自話」
巴伐利亞州長索德爾對其剛剛結束的中國之行表示滿意。他強調，在同中國打交道時，保持對話渠道，要比「自說自話」重要得多。
媒體
2024年3月28日
2024年3月28日
熊貓、雞爪和長城 巴伐利亞州長訪華都去了哪兒？
熊貓、雞爪和長城 巴伐利亞州長訪華都去了哪兒？
巴伐利亞州長索德爾訪問中國的行程安排滿檔，在成都給了熊貓一個州長的抱抱之後，緊接著在北京會見中方高官，打卡長城和故宮，但他似乎對一些中華美食興趣不大，拒絕嘗試雞爪或兔頭。索德爾在中國都去了哪兒又見了誰？
經濟
2024年3月27日
2024年3月27日
11 張圖
在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕
在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕
歐冠聯賽一場賽事前夜，部分羅馬拉齊奧球迷在慕尼黑著名的皇家啤酒屋聚會，並高唱法西斯歌曲及行"納粹軍禮"。這在德國是被禁止的。警方逮捕了一名18歲男子。
社會
2024年3月6日
2024年3月6日
德語媒體：中國眼中的戰爭與和平
德語媒體：中國眼中的戰爭與和平
在剛剛結束的慕尼黑安全會議上，中國外長王毅發表的講話引起了國際輿論的關注。德國媒體注意到，王毅大談中國的和平與中立立場，與北京在國際上的所作所為並不合拍。
政治
2024年2月20日
2024年2月20日
在慕安會看美中關係：強權競爭將世界推向新冷戰？
在慕安會看美中關係：強權競爭將世界推向新冷戰？
慕尼黑安全會議18日落幕，討論重點除了加薩及俄烏衝突，中國外交部長王毅的專場演說也是關注焦點。DW在場邊訪問中國專家李成，他認為美中關係在拜登執政下並未明顯改善；而若川普執政，在台灣問題上可能有利於中國，但在貿易方面卻可能對中國強硬。
政治
2024年2月19日
2024年2月19日
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