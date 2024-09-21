川普7月遇襲案：美國特勤局公開具體失誤

美國前總統、共和黨總統候選人川普在兩個月內兩度遭暗殺未遂。美國特勤局周五發布報告，詳細介紹其在川普7月遇襲案中犯下的錯誤。同時，美眾議院通過了一項旨在加強總統候選人安保的法案。

（德國之聲中文網）美國特勤局的調查發現，在7月13日賓夕法尼亞州巴特勒舉行的集會上，共和黨總統候選人川普遇襲前，該局內部存在溝通不暢和工作失職的情況。

在這場襲擊中，一顆子彈擦過了川普的耳朵，兩名集會參與者受傷，另一人遇難。襲擊者總共開了八槍，最終被特勤局反狙擊手擊斃。 「雖然先遣隊的一些成員非常努力，但其他人卻因為自滿，以致違反安全準則」，特勤局代理局長羅威（Ronald Rowe）在周五（9月20日）的新聞發布會上如是表示。他補充道，相關員工將被追究責任。

此次刺殺未遂事件發生後，原特勤局局長奇特爾（ Kimberley Cheatle） 宣佈辭職。美國特勤局主要負責保護總統、副總統、總統候選人以及訪問美國的外國政要。

特勤局代理局長羅威周五介紹調查結果 圖片來源： Ben Curtis/AFP/Getty Images

調查結果

羅威表示，特勤局的調查「發現了特勤人員在前期規劃和相關任務執行中的缺陷」。其中包括與地方執法部門溝通不暢、過度依賴移動通信設備「導致訊息被孤立」，以及知道有視線問題，卻未正確解決。

「在當地時間18:10左右，特勤局安全指揮室通過電話向反狙擊相應特工報告，AGR大樓屋頂上有一名可疑人物，」羅威繼續介紹：「但這一關鍵訊息並未通過特勤局無線電網路傳達。」

報告將這一問題歸因於地方警察和特勤局在組織和溝通上的失誤。這一失誤尤其影響了負責保護川普的特勤人員。如果他們事先得知其他人員正在試圖定位並應對約150米外的可疑人物，可能會選擇中斷川普的演講並提前將其撤離。

更糟糕的是，襲擊者使用的屋頂事先已被標識為可能的危險點和部署地點，但相關人員並沒有因此採取應對措施。地方警方的戰術小組被安排在該大樓的二樓，而不是屋頂，而特勤局對此並不知情。 在此類大型活動中，地方執法部門一般都會與規模較小的特勤局合作。

川普突遭槍擊 目擊者稱：槍手就在屋頂上 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美眾議院通過法案加強總統候選人安保

與此同時，美國眾議院周五一致通過了一項法案，旨在加強對總統選舉候選人的保護。該法案以405票對0票通過，預計在參議院也將順利通過。該法案要求特勤局為主要候選人提供與現任總統和副總統相同的保護。該立法於7月23日提出，距賓夕法尼亞州巴特勒的槍擊事件發生僅10天。

雖然羅威提到的大多數細節已經通過國會聽證會、媒體報導和其他公開聲明為人所知，但周五發布的這份五頁報告是特勤局對當天錯誤最直接的一次詳細梳理。

就在不到一周前剛發生了第二起針對川普的暗殺未遂事件。上周日，一名男子在川普位於佛羅裡達的高爾夫球場埋伏，攜帶步槍，調查人员认为他企圖射殺川普。特勤局表示，在這起事件中，襲擊者未能瞄準川普，也沒有朝他開槍。特工在事先進行偵查時發現嫌疑人並與其接觸，嫌疑人隨後逃離現場，但很快被捕。

（法新社，美聯社，路透社）

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