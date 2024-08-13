川普、馬斯克X平台對談：馬斯克願為削減政府開支效力

在這一長達兩個多小時的對話中，川普详細講述上月遭槍擊事件的細節，並抨擊哈里斯在應對非法移民方面的政策作為。他還強調如果自己當政，不會發生俄烏戰爭以及加薩衝突。馬斯克則提及，如果成立一個政府效率委員會，他願意加入幫忙。

（德國之聲中文網）"如果我沒有轉過頭去，我現在就不會在跟你談話了--即便我很喜歡你"，川普向X平台所有人馬斯克表示。馬斯克曾是川普的批評者。但如今，他說這位共和黨候選人的強硬，正如川普在上個月遭槍擊事件中的反應那樣，對美國的國家安全至關重要。

川普与馬斯克這一公開對話相當罕見。時長超過2小時，氣氛相當友好，不過，對於川普第二任期計劃並未帶來多少新的訊息。這位前總統用了相當長的時間講述他新近遭受槍擊。之後他談及非法移民以及削減政府規管的計劃等。

至於2021年1月6日國會騷亂事件，則在談話中基本被忽略。這一事件後，川普在當時的推特平台帳號被永久封禁。馬斯克2022年收購推特後，則重新解封了這位前總統的帳號。

對川普而言，此次與馬斯克的對談可以直接接觸潛在數百萬選民。而對嚴重依靠政治議題的X平台而言，也是一種幫助。

對話時長超過2小時，氣氛相當友好 圖片來源： Margo Martin via REUTERS

一開始即遇到技術問題

不過，談話尚未開始就遇到技術問題。預定時間過去40分鐘，超過87.8萬用戶聯線，然而許多用戶收到一條"無細節提供"的訊息。

川普的團隊稱，在X平台的訪談因大量聽眾登錄而不堪重負。談話開始後，馬斯克則為晚點表示抱歉，稱"大規模襲擊"衝擊了該公司的系統。

在談話開始前，馬斯克在X平台上發帖稱，正在進行"一些系統縮放測試"，以解決預期極高數量參與者的問題。

哈里斯選戰團隊：自我陶醉的富人

而二人對談一結束，哈里斯的選戰團隊就作出反應，聲明稱："川普的整個選戰都是服務於類似馬斯克或他自己這樣自我陶醉的富人，他們出賣中產階級，2024年仍做不了現場直播。"

周一的這場對談也突顯川普与馬斯克個人關係的演進。2022年，馬斯克曾稱自己是"溫和民主黨人"，並稱川普再當總統年齡太大了。而如今，川普上月遭槍擊事件兩天後，馬斯克正式表示為川普"背書"。

在談話中，川普对馬斯克提出加入其政府幫助削減政府不必要開支表示歡迎。馬斯克表示，建議成立一個"政府效率委員會"，而他願意加入。

川普对馬斯克說："你是削減開支最了不起的能手。"

向美國交保護費？川普言論令台灣民眾大惑不解 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

川普称贊自己與普丁、習近平、金正恩的關係

在公開為川普"背書"前，這位技術總裁就已對支持川普的一個政治行動委員會（Political action committee）提供支持。

與此同時，川普也軟化了對電動汽車的批評聲調，提及馬斯克對特斯拉的領導。

川普的X賬戶有8800萬粉絲。馬斯克則有1.93億粉絲。

在談話中，川普也經常重回他津津樂道的主題--稱讚自己與極權領導人如普丁或習近平的關係，並堅稱，在他領導下，美國會安全得多。

歐盟提醒馬斯克

此次對話前，周一，歐盟內部市場專員佈雷頓致信馬斯克，提醒他有阻止"有害"材料在該平台散播的法律義務。

"巨大的受眾人數意味著更大的責任"，佈雷頓在X平台寫道，同時附上在歐盟法律下馬斯克所承擔的打擊非法內容以及虛假訊息的義務。

川普选戰發言人Steven Cheung則敦促歐盟"管好自己的事，不要試圖干預美國總統選舉"。

（美聯社、法新社、路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。