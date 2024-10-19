川普：若中國進入台灣 將征高額關稅

美國總統大選近在眼前，共和黨總統候選人川普在一次採訪中表示，如果將來中國「進入台灣」，他將對中國徵收高額關稅。

（德國之聲中文網）距離美國總統大選僅剩半個月，共和黨總統候選人川普近日接受《華爾街日報》採訪，談到了他若當選，將如何應對中國與台灣之間的緊張關係。這份於周五晚間出版的報導援引用了川普的話：「我會說：如果你進入台灣，很抱歉，我要對你徴税，稅率為150%到200%。」

當被問及是否會動用軍事力量應對中國對台灣的封鎖時，川普说，不會走到那一步，因為中國國家主席習近平尊重他。川普在採訪中表示：「我和他的關係非常好。我不會（使用軍事力量），因為他尊重我，他知道我非常瘋狂。」

北京曾批川普「喪心病狂」

就在今年5月，川普在一場活動中提到，如果中國在他任內入侵台灣，他就會下令轟炸北京。對此，中國國防部批評此番言論是「喪心病狂」。

在他本周稍早接受彭博社總編米克斯維特（John Micklethwait）專訪時，米克斯維特提及川普曾主張台灣應向美國支付「保護費」，並指出中國正在舉行環台軍演。

米克斯維特提問：「如果中國入侵台灣，你會派美國軍隊去防衛台灣嗎？」對此，川普并未直接回應是否會派兵援台，僅稱中國現在舉行軍演的原因是， 「他們未來（川普若連任後）不會這樣做」。

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欲借高額進口稅保護美製造業

川普在11月5日的選舉中將面對民主黨候選人、現任美國副總統賀錦麗。作為他向選民宣傳的一部分，他提出了對幾乎所有進口商品徵收10%至20%的一攬子關稅，以及對來自中國的商品徵收60%或更高關稅的計劃。據他所言，這些措施將促進美國製造業的發展，防止中國和其他國家向美國大量供應汽車等產品。

在其2017年初至2021年初的總統任期內，川普对中國態度相當強硬，並且針對中國進口商品多次加徵關稅。兩國因此陷入貿易戰，牽動全球市場。

不過，其對手賀錦麗則在上個月的電視辯論中批評川普：「他引發了貿易戰……最后把美国芯片卖到中國，幫他們提升軍事現代化，基本上就是出賣了我們。」

重申對俄烏戰爭看法

在《華爾街日報》採訪中，川普还談到了俄羅斯入侵烏克蘭的問題，重申了他過去的說法，即如果他還在任，俄羅斯總統普丁就不會發動入侵。

川普在談到過去與普丁的一次互動時說：「我對普丁說：弗拉基米爾，我們關係很好。如果你對烏克蘭下手，我會狠狠地揍你。」

兩黨把握最後拉票機會

美國許多州允許選民提前投票或透過郵寄方式投票，兩黨最近緊鑼密鼓在已提前開始投票的搖擺州進行宣傳，如佐治亞州和北卡羅來納州等。

而川普和賀錦麗本周五正好都前往了民主黨的大本營——密西根州競選造勢。另外，有消息指出，美国前總統奧馬巴夫婦將在下周出席競選活動為哈里斯催票。

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（綜合報導）

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