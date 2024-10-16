川普稱與習近平交情好 避談會否出兵援台

美國前總統川普15日接受專訪，被問及中國對台軍演一事，他宣稱11月若他當選，北京就不會這樣做。至於中國若入侵台灣川普是否將派兵援台，川普未正面回應。

（德國之聲中文網）2024年美國總統大選即將在3週後登場，代表共和黨參選的美國前總統川普15日於芝加哥經濟俱樂部接受彭博社總編米克斯維特（John Micklethwait）專訪。

米克斯維特提及川普曾主張台灣應向美國支付「保護費」，並指出中國正在舉行環台軍演。

「如果中國入侵台灣，你會派美國軍隊去防衛台灣嗎？」對此，川普並未直接回應是否會派兵援台，僅稱中國現在舉行軍演的原因是，「他們未來（川普若連任後）不會這樣做」。

川普還宣稱自己與中國、俄羅斯及北韓的獨裁領導人「交情好」。美國記者伍德沃德（Bob Woodward）也曾在新書中揭露，川普卸任後，曾7度與俄羅斯總統普丁通話。

川普15日在專訪中表示「不予置評」，但強調：「如果我這麼做了，那是一件明智的事。如果我能與人建立關係，對一個國家來說是一件好事，而非壞事……你看，我與習主席的關係非常好，跟普丁的關係也非常好，跟金正恩的關係也非常好。」

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再談對中關稅

值得注意的是，雖然川普在台海議題方面表態保守，但經濟方面持續對北京採取強硬立場。

川普在專訪中稱，「關稅」是「字典中最美的詞」，主張向美國的盟友及競爭對手徵收全面關稅來抵消部分成本，其中包含對來自中國的進口產品徵收60％的關稅，並對所有進口商品徵收10％關稅。

川普認為，關稅可有效防止中國和其他國家向美國大量供應汽車等產品、威脅美國關鍵產業。

他聲稱，在他過去任內，美國對進口產品徵收關稅，「光是從中國就帶來了數千億美元的收入」，「中國覺得我們是很蠢的國家，非常蠢，他們不敢相信終於有人識破了他們」。

彭博社引述2019年一項研究，反駁川普說法，指出消費者及美國企業承擔了川普關稅策略的大部分成本，加上受到其他國家的報復，川普貿易戰的主要受害者，大多是2016年投票支持川普的農民和藍領勞工。

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川普、賀錦麗對台海「冷處理」

自川普及現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）確定參選美國總統以來，各界持續關注兩人對華政策以及台海議題上的立場。

賀錦麗近幾個月以來的表態，顯示出她將延續現任總統拜登的對華政策，但在台海若發生衝突的假設上，不論是川普或是賀錦麗都尚無明確表態。

今年8月，賀錦麗接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時，被問及美國軍方是否會幹預中國解放軍攻打台灣的假設性問題。

賀錦麗表示「不會進行假設」，並重申拜登政府一貫主張，強調美方的「一個中國」政策，但也提及支持台灣自衛的能力，以及美國需要採取哪些措施來確保台灣海峽的自由。

經濟方面，賀錦麗競選團隊已表示會在當選後繼續實施拜登政府大部分對中國的政策。這也意味，川普2018年發起對中國進口商品徵收的關稅，以及拜登於2022年簽署的《晶片和科學法案》都將延續。

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（美聯社、彭博社、《南華早報》等）

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