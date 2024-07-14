川普枪擊案現場都發生了什麼？

美國前總統川普7月13日傍晚在賓州比茲堡以北50公里的巴特勒小鎮參加競選集會時遭遇槍擊，右耳受傷。現場觀眾一人中彈身亡，另有兩人受傷。現場到底發生了什麼？凶手是誰？安保措施有什麼漏洞？多名目擊者向媒體介紹了當時的情況。

（德國之聲中文網）7月13日傍晚6時許，川普步入賓州1.3萬人小鎮巴特勒（Butler）的露天競選集會會場。天氣炎熱，川普身著西服，沒有系領帶，頭戴印著"Make Amrican Great Again"(讓美國再次偉大)的紅色棒球帽。6點零8分，川普刚剛開始演講後不久，突然傳來幾聲槍響。川普捂了一下右耳，接著蜷身躲到演講台後。觀眾席中許多聽眾也本能地蹲下或俯身。幾名特警人員立刻沖上講台保護川普并查看他的情況，人群中傳來驚恐萬分的尖叫聲。片刻之後，川普再次站起來，周圍都是安全人員。他舉起右手，口中喊著"fight"(戰鬥）。在被護送走下講台前，川普还繼續揮舞拳頭，呼籲戰鬥。人群中響起一片歡呼。

賓夕法尼亞州共和黨參議員候選人戴夫‧麥考密克（Dave McCormick）當時與川普一起坐在台上。他向美聯社表示："每個人都跪下來或俯下身……每個人都意識到這是槍聲。"麥考密克還說，他看到坐在講台後面幾排座位上的一名觀眾中彈。

59 歲的現場觀眾布萊克‧馬內爾 (Blake Marnell) 告訴《衛報》，川普当時正在談移民問題。他說，他先聽到一些雜音，直到看見特勤局特工的反應才意識到是槍聲。

川普受傷後被特勤局特工扶起來，臉上可見血跡 圖片來源： Gene J. Puskar/AP Photos/picture alliance

37歲的尚恩‧切舍爾（Shane Chesher）當時就坐在川普身後。他對路透社表示，"聲音聽起來砰、砰、砰的。我一開始以為是惡作劇，像放煙花一樣。但很快事情變得真實起來，川普总統倒下了，特勤局趕來，更多的槍聲響起。"他說，他身邊的孩子都在尖叫。"每個人都驚慌失措，一片混亂。"切舍爾是從家鄉匹茲堡趕來參加集會的，他在那裡負責教堂的維護工作。他說，看到周圍驚恐萬分的孩子，他開始念祈禱文，其他人也加入進來，祈禱讓人們平靜下來。

當時在集會現場的德克薩斯州農業部專員西德‧米勒（Sid Miller）告訴《紐約時報》，槍擊開始時，現場有些混亂，當人們意識到發生了什麼事後，都紛紛趴到地上。米勒距離講台只有 10 米左右，他回憶說，川普受到特勤局官員的保護，執法人員大喊讓人們趴下。有些人四處張望，試圖弄清楚槍聲是從哪裡來的。後來，有人開始哭泣，米勒看到一名中彈者流血不止。

川普突遭槍擊 目擊者稱：槍手就在屋頂上 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

一人頭部中彈死亡

集會上的一名醫生詹姆斯‧斯威特曼 (James Sweetman) 當時去幫助了一名頭部中彈的受害者。斯威特曼告訴哥倫比亞廣播公司 (CBS)，他在其他人的幫助下對這名看上去30多歲的男子進行了急救，但該男子已沒有了脈搏。受害者後被直升機送走。

在現場報導該活動的記者說，他們當時躲到了桌子底下。在場聽川普演講的消防員戴夫‧沙利文（Dave Sullivan）告訴美聯社，子彈在看台周圍亂飛，一顆子彈擊中了揚聲器，之後一片混亂："我們聽到槍聲，之後看到連接揚聲器的液壓管線噴出液體，然後揚聲器開始倒塌。"

在川普集會槍擊現場，許多人受到驚嚇。觀眾席中1人中彈身亡，兩人受重傷。 圖片來源： Brendan McDermid/REUTERS

社群網站上的影片顯示，當特勤局特工將川普扶起來，他看起來安然無恙时，人群爆發出瘋狂的歡呼聲。"我們愛你，川普，"一名男子喊道。其他人開始高呼："美國，美國。"

安保遭質疑

美國特勤局稱，槍手嫌疑人是從會場外的高處開的槍，槍手後被擊斃。一名名叫格雷格‧史密斯（Greg Smith）的目擊者告訴英國廣播公司，在槍擊事件前幾分鐘，在集會場地外聽川普演講的他看見一名槍手持步槍爬上場外一棟建築屋頂，於是緊急向警察報告槍手所在位置。但警察似乎忽視了他的警告，屋頂的斜坡讓他們看不到槍手。史密斯說，他當時還在想，為什麼川普还在演講，為什麼人們不把他從講台上拉下來。"之後的事情你們都知道了，傳出5聲槍響"，史密斯說。他還表示，他親眼看見特勤局特工擊斃了槍手。

另一名41歲的男子本‧馬瑟 (Ben Maser) 當時也在集會場外。他看到屋頂上的那名男子並告訴了警察，警察於是過去查看。

據《紐約時報》報導，人群中的一些人注意到，在槍擊事件發生前不久，在一個谷倉頂上的執法狙擊手開始活躍起來。54 歲的集會參加者克雷格‧賽勒斯 (Craig Cyrus) 告訴《紐約時報》，他看到狙擊手使用雙筒望遠鏡， "然後他們拿起了槍"。

特工在槍聲響起後沖上演講台保護川普 圖片來源： Evan Vucci/AP Photos/picture alliance

槍手是誰？

美國聯邦調查局已確認了槍手的身份。該男子是一名20歲美國人，名叫托馬斯‧馬修‧克魯克斯 (Thomas Matthew Crooks)，來自賓夕法尼亞州位於巴特勒以南約70 公里的小鎮伯特利公園（Bethel Park）。根據選舉委員會的記錄，他17歲時向政治團體ActBlue捐贈了 15 美元。該組織為左翼政治家及民主黨政治家等籌集資金。據通訊社報導，克魯克斯在選舉登記冊上被記錄為共和黨人。他的作案動機尚不清楚。托馬斯‧馬修‧克魯克斯的父親馬修‧克魯克斯 (Matthew Crooks) 向CNN表示，他正在試圖搞清發生了什麼。在與調查人員交談後他才會談論他的兒子。

福斯娛樂旗下的TMZ新聞網站發布的一段影片顯示，槍手嫌疑人--一名手持步槍的男子趴在屋頂上。據美國媒體報導，襲擊者手持的是AR-15半自動步槍。

警方在槍手托馬斯‧馬修‧克魯克斯的住所外展開調查 圖片來源： Kyle Mazza/Anadolu/picture alliance

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