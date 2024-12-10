川普拒絕承諾協防台灣

在日前播出的採訪中，候任總統川普称勝選後他已同習近平電話溝通，他還表示不會承諾協防台灣。

（德國之聲中文網）美國候任總統川普在本周播出的NBC專訪節目中，再度被問及"若中國入侵台灣，是否會承諾保衛台灣？"

對此，川普回應："我永遠不會說"（I never say），當被主持人維爾克（Kristen Welker）追問時，川普表示："我不會說，因為我總得進行談判，對吧？"主持人繼續追問，川普也說，他更希望中國不會入侵台灣，強調"我跟習主席的關係很好，我們一直保持溝通。 "

川普还說，他確定勝選後，大約三天前，曾與習近平通過電話。當維爾克詢問他是否把"希望中國不要入侵台灣"的訊息傳遞給習近平時，川普说，當天並未和習近平提及此事，重申兩人之間的好交情，稱"我和他有很好的關係，我希望他不要這樣做 "。

川普选前在台灣議題上曾多次表態，除了批評台灣搶走美國的晶片生意外，也曾說台灣應該要為美國協防付費。對於中國若武力犯台，川普选前曾表示將對中國加徵150％到200％的高額關稅。在今年5月的競選活動上，他說若中國在他任內對台行動，他會以轟炸北京作為回應。

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(綜合報導)

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