川普：巴拿馬運河若不降費則應歸還美國

（德國之聲中文網）美國候任總統川普周六晚在社群網站上抨擊巴拿馬運河的高昂通行費，並要求巴拿馬降低費用，否則應將運河歸還美國。他在其社群網站平台Truth Social上發文稱：「我們的海軍和商業船隻被不公平且不合理的方式對待，巴拿馬收取的費用簡直荒謬。」

巴拿馬運河是全球重要的航運通道，允許船隻避開繞經南美洲的長途航線。運河由美國主導修建，於1914年正式啟用，並在2016年完成擴建，以適應更大型船隻的通行。每天有30至40艘船隻通過，每年約有14,000艘船隻利用這條重要的水路。川普的言論發表後，巴拿馬方面尚未對此做出正式回應。

川普提到中國影響力

川普警告稱，巴拿馬運河不應落入「錯誤的手中」，他特別提到對中國接管的擔憂。他在帖子中寫道：「運河的存在不是為了讓其他人受益，而是作為我們與巴拿馬合作的象徵。如果這種寬宏大度的行為所依據的道德和法律原則未能被遵守，那麼我們將要求巴拿馬無條件地、完整地歸還運河。」

目前，巴拿馬運河由巴拿馬運河管理局負責，該機構是巴拿馬政府的獨立機構。同時，香港的一家公司管理著巴拿馬運河兩端的港口，而中國國有企業正在投資運河周邊的基礎設施。然而，沒有任何中國政府或企業直接參與運河通航業務的管理。

巴拿馬運河連接大西洋和太平洋 圖片來源： Arnulfo Franco/AP Photo/picture alliance

美國是運河最大客戶

巴拿馬運河的修建主要由美國完成，美國也在運河區域進行了長達數十年的管理。直到1999年，運河的所有權才完全移交給巴拿馬。巴拿馬政府對使用運河的船隻收取通行費，費用根據船隻的大小和用途而定。

巴拿馬運河連接著大西洋和太平洋，約佔全球5%的總海運量。美國是巴拿馬運河的最大客戶，其次是中國和日本。今年10月，巴拿馬運河管理局宣佈，在剛剛結束的財政年度中創下近50億美元的收入新紀錄。

（路透社，法新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。