川普威脅歐盟：若不多買美國油氣，加關稅

美國候任總統川普周五(12月20日）在其創辦的社交平台Truth Social上威脅說，如果歐盟不通過大規模購買美國的石油和天然氣來削減與美國之間不斷增長的貿易順差，歐盟將面臨關稅。

（德國之聲中文網）川普在Truth Social上寫道：「我告訴歐盟，他們必須通過大規模購買我們的石油和天然氣來彌補給美國造成的巨大貿易逆差。否則，就全面徵收關稅！！！」

根據美方數據，2022年美國從歐盟進口的商品為5533億美元，對歐盟的出口為3508億美元。這意味著當年美國對歐盟的商品貿易逆差為2025億美元。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟決定實施制裁並減少對俄羅斯能源的依賴，此後歐盟大幅增加了對美國石油和天然氣的購買量。歐盟委員會主席馮德萊恩今年11月曾向川普建議，美國可以向歐盟供應更多液化天然氣，以取代俄羅斯能源。

據路透社報導，2023年，美國對歐盟的商品貿易逆差為1558億歐元（1619 億美元）。歐盟統計局的數據也顯示，美國在服務貿易方面對歐盟實現了1040 億歐元的順差。

本周五，歐盟發言人吉爾 (Olof Gill) 在回答有關川普威脅的問題時表示，歐盟27國願意進行談判，並指出美國也享有「對歐盟的大量服務貿易順差」。他說，歐盟已準備與當選總統川普讨論如何進一步加強本已牢固的關係，包括討論在能源領域的共同利益。

根據歐盟統計局的數據，今年第一季度，歐盟47%的進口液化天然氣和 17%的進口石油都來自美國。

歐洲大多數煉油廠和天然氣公司都是私營的，除非當局實施制裁或加徵關稅，否則政府無法決定採購來源。企業通常根據價格和效率做出購買決定。

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近年來，美國已發展成為最大的石油生產國，石油日產量超過2000萬桶，佔全球需求的五分之一。

美國對歐洲的原油出口量超過200萬桶/日，佔美國總出口量的一半以上，其餘則流向亞洲。根據美國政府的數據，荷蘭、西班牙、法國、德國、義大利、丹麥和瑞典是最大的進口國。

美國也是世界上最大的天然氣生產國和消費國，日產量超過1030億立方英呎。2023年美國66%的液化天然氣出口到歐洲，主要銷往英國、法國、西班牙和德國。

歐盟對美國的出口以德國為主，主要商品為汽車、機械和化學品。

明年1月20日將宣誓就任總統的川普近期也發出對美國貿易夥伴徵收關稅的廣泛威脅——包括加拿大、墨西哥和中國——這可能會對全球經濟產生影響。

川普一直堅稱，「正確使用」關稅將對美國經濟有利。

本周早些時候，他在佛羅裡達州的住所告訴記者：「我們的國家現在輸給了所有人。關稅將使我們的國家富裕起來。」

（法新社、路透社）

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