川普再傳遭暗殺未遂 槍手動機尚待釐清

短短2個月內，再度傳出有人企圖暗殺川普，這一次發生在川普的佛州高爾夫球俱樂部。事發後，川普向支持者報平安，稱自己「絕不屈服」；民主黨總統候選人賀錦麗則強調，美國絕不容許暴力。

（德國之聲中文網）週日（9月15日）下午2時左右，美國共和黨總統候選人川普的佛州西棕櫚灘高爾夫俱樂部傳出槍響；美國聯邦調查局（FBI）初步研判，這是一起針對川普的暗殺企圖。

7月13日，川普才在賓州的造勢場合遭遇槍擊，導致他的右耳受傷。這是短短2個月內，川普遇上的第二起暗殺未遂事件。眼看2024年美國總統大選即將於11月初登場，候選人的安全面臨挑戰，特勤維安是否足夠嚴密，也再度遭受質疑。

事件來龍去脈

這次事件發生時，川普正在打高爾夫球。福斯新聞主播哈尼特（Sean Hannity）稱他與川普及其球友惠特科夫（Steve Witkoff）通話過，對方說當時他們正好準備推桿，就聽見連續幾聲槍響，然後幾秒內，特勤局人員就撲向川普、掩護他。

棕櫚灘的警長布萊德蕭（Ric Bradshaw）指出，特勤局人員發現了一支步槍的槍管從草叢裡冒出來，位置距離川普400碼到500碼（約356公尺至457公尺）；隨後，特勤局與槍手交火，幾位探員在下午1點半左右開了至少4槍。

槍手試圖乘一輛黑色休旅車逃逸，在草叢裡留下了一把附瞄準鏡的AK-47突擊步槍，還有一架GoPro攝影機。不過，槍手的車牌號碼被目擊者拍下，他後來在40英裡外的道路遭警方逮捕。

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嫌犯是誰？

警方尚未公佈嫌犯的身份及可能的犯案動機，目前亦不清楚他如何得知川普那時正在打球。

根據美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體消息，嫌犯是來自北卡羅萊納州、現居夏威夷的58歲男子魯斯（Ryan Wesley Routh），從事營建工作，曾捐款給民主黨陣營。

美媒還指出，魯斯曾在社群媒體上發文支持烏克蘭。2022年初，就在俄羅斯侵略烏克蘭幾週之後，他在X平台寫道：「我願意飛到（波蘭）克拉科夫，去烏克蘭的邊境當義工、戰鬥和死亡。」

2023年，《紐約時報》一篇報導美國人志願協助烏克蘭的文章曾採訪魯斯，當時他表示希望招募阿富汗士兵赴烏克蘭作戰。《紐時》如今的報導指出，魯斯對於阻礙他的人似乎沒有太多耐性；魯斯曾分享他所收到、貶抑的臉書訊息，並表示對方「應該被槍斃」。

各界反應

川普競選團隊在一封內部郵件上寫道：「今天是2個月來第二次，一個邪惡的怪物企圖奪走川普總統的性命……由於美國特勤局人員的傑出表現，川普總統和他身邊的人都很安全。」

川普本人也在給支持者的郵件中向各界報平安，並表示：「沒有什麼阻擋得了我。我絕對不會屈服！」他的競選搭檔萬斯（JD Vance）則在X平台上表示，現在川普「精神很好」。他也說，對於這次事件，還有很多不清楚的部分需要釐清。

共和黨籍的美國眾院議長強生（Mike Johnson）15日說，他過去幾個小時都在川普的佛州海湖莊園。他形容川普是「無法阻擋」的。

民主黨總統候選人賀錦麗表示已接獲相關報告。「我很高興川普安全無虞。暴力在美國沒有立足之地。」

根據白宮聲明，美國總統拜登已下令確保特勤局有充分資源保障川普的安全。這次事件之後，官員坦承由於川普如今已卸任，因此高爾夫球場並未完全封鎖，只有在特勤局認定可行的區域設置維安人員。

自從川普在7月中旬遭到槍擊，美國特勤局已加強對川普的保護。8月，川普舉行了遇刺後的第一場戶外造勢活動，當時他站在巨大的防彈玻璃後面發表演說。

川普原訂16日晚上在佛州參加一場關於加密貨幣的線上直播，17日和18日預計前往密西根州和紐約州。這次事件是否影響他的競選行程，目前仍不清楚。

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（美聯社、路透社、法新社等）

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