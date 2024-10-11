川普与普丁：關係比想像中更為密切？

川普曾多次誇耀其與俄羅斯總統普丁的關係。如今，「水門事件」記者伍德沃德在其新書中爆料，在擔任美國總統期間，川普曾向普丁施過個人恩惠。

（德國之聲中文網）據美國"水門事件"記者鮑勃‧伍德沃德（Bob Woodward）調查稱，前美國總統川普自2021年初卸任以來，已經與俄羅斯總統普丁進行了多達七次對話。此外，川普在擔任美國總統期間，曾在新冠疫情初期親自向普丁寄送了新冠病毒檢測設備--當時這些檢測設備在美國也極為短缺。據說普丁曾建議川普将此事保密，因認為這件事可能會對在政治上對川普造成傷害。

"水門事件"記者再出新書，內容涉及俄烏戰爭

伍德沃德在上世紀70年代初因在《華盛頓郵報》上揭露"水門事件"而聲名鵲起，自此成為美國最負盛名的調查記者之一。上述最新爆料已於本周二發表在《華盛頓郵報》上，摘自其新書《戰爭》（英文名"War"），該書預計將於下周出版。

書中不僅涉及川普与俄羅斯的關係，還探討了美國總統對地緣政治的影響，尤其是對烏克蘭戰爭和對中東戰爭的影響。據《華盛頓郵報》報導，伍德沃德披露了諸多內部訊息--其中也涉及美國現任總統拜登。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，伍德沃德聲稱拜登曾稱以色列總理納坦雅胡為"狗娘養的"。

對於爆料 - 川普否認，克裡姆林宮僅否認部分

然而眼下最受关注的，莫過於《華盛頓郵報》對川普的爆料，川普竞選發言人史蒂文‧張（Steven Cheung）將這些說法全盤駁斥，稱其為"虛構"，並表示這本書應被歸類為"小說"（fiction）。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitrij Peskow）已向多家媒體否認普丁與川普之間發生過所謂通話。但佩斯科夫也向《華盛頓郵報》證實曾收到新冠病毒檢測設備，不過他同時也提醒稱，2020年俄羅斯同樣也向美國提供了醫療設備和防護用品。

據傳普丁對疾病非常恐懼。新冠疫情期間，他在一張長得出奇的桌子上接待賓客，比如法國總統馬克宏 圖片來源： Sputnik Kremlin/AP/picture alliance

民主黨抓住機會反攻

民主黨迅速抓住機會，將這些爆料用於對抗共和黨候選人川普的競選宣傳。文章發表數小時後，副總統卡馬拉‧哈里斯在社交平台X上發布了一段影片集錦，匯總了多條川普夸贊自己與普丁關係的片段。

民主黨總統候選人哈里斯對影片貼文評論道："當美國人民生病且無法獲得挽救生命的新冠檢測時，川普在做什麼？他在秘密地將新冠檢測寄給普丁。"

目前尚不清楚這一爆料最終會對競選產生何種影響。美國電視節目主持人勞倫斯‧奧唐納（Lawrence O'Donnell）在MSNBC頻道評論道："在川普时代之前，這樣的報導可以提前結束任何一位候選人的總統競選之路……即便在今天也能毀掉一位民主黨候選人。" 但顯然仍有47%的選民支持川普，並且由於美國選舉制度的特殊性（選舉人團制度），這些選票（雖然不是絕對多數），但仍可能在以某種比例分配的情況下，幫助川普赢得大選。

川普与普丁令人生疑的"親密關係"

川普不僅本人多次聲稱其與普丁保持著特別良好的關係，就連今年9月底，在與烏克蘭總統澤倫斯基的會晤時他還再次強調，其與普丁的關係可能有助於迅速結束烏克蘭戰爭，前提是他在11月再次當選美國總統。

川普的反對者則一再指責他與克裡姆林宮領導人關係過從甚密，甚至有時到了為莫斯科利益而行事的地步。有人擔憂，如果特朗普推動達成結束烏克蘭戰爭的協議，可能意味著會向莫斯科做出重大讓步。

川普对北約的看法也引發了諸多擔憂。川普将這個包括美國和加拿大以及30個歐洲國家（但不包括俄羅斯及其盟國）在內的北大西洋軍事聯盟描述為"過時的"。他甚至在2023年2月聲稱，如果某些北約國家在防務上投入資金少於其作為成員國的義務，他將鼓勵普丁攻擊這些國家。

2024年9月底，川普与烏克蘭總統澤倫斯基在特朗普大廈會面 圖片來源： Alex Kent/Getty Images

川普是否被普丁操縱？

一些分析人士對川普的對俄態度感到困惑，部分原因是2016年美國大選期間，俄羅斯散佈的虛假訊息可能在很大程度上促成了川普的勝選。至少負責調查此案的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）確信這一點。儘管穆勒在其著名的"穆勒報告"中未能提供任何犯罪陰謀的證據，但他確實發現，川普的競選團隊曾試圖掩蓋其與俄羅斯特工的聯繫，而川普本人也曾試圖阻撓調查。

川普前國家安全顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）在回憶自己的白宮歲月時寫道，幾乎不可能與川普就其俄羅斯政策進行批評性的討論。據麥克馬斯特描述，普丁利用阿諛奉承來操縱川普的自我意識和不安全感："普丁，作為一名不擇手段的前克格勃特工，通過奉承來滿足川普的自尊和不安情緒。"

不過，麥克馬斯特也寫道，川普并不是第一個低估普丁的美國總統。小布希和歐巴馬都曾拒絕對克裡姆林宮採取更強硬的立場。

川普粉絲：美記者新書是「謊言」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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