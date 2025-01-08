川普不排除武力奪回巴拿馬運河 巴外長：主權「不容談判」

美國候任總統川普1月7日回答記者提問時表示，不能排除使用武力奪回巴拿馬運河。巴拿馬外長強調，運河的控制權屬於巴拿馬人。

（德國之聲中文網）「我們的運河主權不容談判，」巴拿馬外交部長哈維爾‧馬丁內斯-阿查（Javier Martínez-Acha）在周二（1月7日）晚的新聞發布會上表示。

「運河的控制權只屬於巴拿馬人，而且將一直如此，」馬丁內斯-阿查強調，運河服務於人類和世界貿易。

去年 12 月，川普称巴拿馬運河的過境費非常不公平，並稱如果不能得到公平對待，運河的控制權應交還給美國。

周二，這位共和黨人在佛羅裡達州海湖莊園舉行的新聞發布会上表示，他不會排除使用軍事行動來控制巴拿馬運河的可能性。川普将於 1月 20日返回白宮。當記者問他是否可以承諾不會使用軍事或經濟力量時，川普说：「不。」

「我現在不會承諾這一點。也許，也許你必須做點什麼，」這位候任總統補充道。

「巴拿馬運河對我們國家至關重要。它由中國營運，」川普抱怨道。

巴拿馬運河是世界上最重要的貿易路線之一，由美國在 20 世紀初建造，後來逐漸移交給巴拿馬。香港的長江和記實業自1997年以來獲得了運河入口處兩個港口的特許營運權。

巴拿馬收取的費用被認為符合市場價格，因為是根據通過船隻的大小和重量計算。

（德新社、路透社等）

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。