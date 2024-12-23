川普上任之初即退出世界衞生組織？

從候任總統川普团隊傳出的消息尚未得到證實。但世界衞生組織一旦失去美國的支持，將對全球公共衞生體系造成毀滅性打擊。

(德國之聲中文網)《金融時報》22日報導，川普團隊希望促成在他就職第一天，讓美國退出世界衞生組織（WHO）。此消息來自多位專家，他們從新政府交接團隊口中聽聞這樣的打算。

曾任拜登政府新冠疫情應變協調官的扎哈（Ashish Jha）透露，"新政府內部很多人不相信世衛，希望在第一天就像征性地展現出態度，表明他們不玩了"。

川普此前提名疫苗懷疑論者小甘迺迪（Robert F Kennedy）為美國衞生部長，美國退出世衛的可能性由此再度浮上檯面。不過，喬治城法律學院公衛學者高斯丁（Lawrence Gostin）說，川普本人的思考是否跟他的團隊契合，把此事當成首要之務，目前還很難說。

截止到發稿，川普团隊未直接正式回應此事，世衛亦未置評。不過，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本月曾表示，希望能跟美國決策人士合作，"我相信美國領導階層理解，美國不可能安全，除非世界其他地方也都安全"。

扎哈示警："如果不參與這些組織，那下一次疫情爆發的時候，你就很難密切關注情況。"

高斯丁則形容，美國若真的退出，將對全球公衛體系帶來"災難性"的打擊。隨著世衛失去最大的資金來源，"留下巨大的資金真空和領導空窗，在我看來沒人能填補缺口"。隨著WTO預算減少，可能難以有效應對緊急公衛事件，甚至不得不大幅削減科學研發人員。

此外，高斯丁認為，歐洲國家不太可能積極增加給世衛的資金，反而是中國會嘗試施加更多影響力，"美國退出會把領導權拱手讓給中國，這不是明智之舉"。

（金融時報等）

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