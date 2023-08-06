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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

島嶼主權爭端

中國在南中國海與包括菲律賓、越南、印尼在內幾個東協國家、在東海與日本均發生對海域和島嶼的主權爭議。

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深度報導

北方四島中的伊圖魯普島（日語為 Etorofu）

中國將成為日俄領土之爭的最後贏家？

中國將成為日俄領土之爭的最後贏家？

過去幾十年來，東京和莫斯科一直就千島群島的主權歸屬爭執不下。而俄烏戰爭的爆發，也讓一些日本人看到了重新收回千島群島主權的希望。那麼，中國又在這場領土爭端中扮演著怎樣的角色呢？
政治2023年8月6日
中美關係持續緊張之際，美國國防部與中國外交部展開罕見對話（示意圖）。

中美高層罕見對話之際 美據報擬再軍援台灣

中美高層罕見對話之際 美據報擬再軍援台灣

美國國防部與中國外交部高層2日展開會談，這是中美防長對話破局後，兩國罕見的安全有關對話。同時，《金融時報》報導稱，白宮擬再藉外國軍事融資對台提供軍援。
政治2023年8月3日
美國佛州州長德桑蒂斯有意參選總統，目前在共和黨內民調第二。圖為他2月在美國亞特蘭大大學發表演講。

美總統候選人：若當選將取消中國優惠貿易地位

美總統候選人：若當選將取消中國優惠貿易地位

美國共和黨總統候選人、現任佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）31日稱，他若當選美國總統，將取消中國的「永久正常貿易關係地位」，也會阻止中國武力犯台。
政治2023年8月1日
拜登與習近平曾在2022年峇裡島的G20會議上談話。

拜登：「獨裁者」言論不影響中美關係

拜登：「獨裁者」言論不影響中美關係

美國總統拜登日前間接稱習近平為獨裁者，據報中方已要求美方採取行動化解此事，拜登22日則表示他拒絕收回該說法。此外，本週有一艘美國海警隊船隻行經台海，中方如何反應？
政治2023年6月23日
台灣外交部長吳釗燮2022年曾接受DW專訪

台灣外長據報將訪歐 或與捷克總統同台

台灣外長據報將訪歐 或與捷克總統同台

路透社引述匿名消息獨家報導，台灣外交部長吳釗燮下週將赴歐訪問，並突破性地與捷克總統同台出席外交活動，若成真料將再次引發中國不滿。捷克外交部則強調，捷克官員不會偏離既有的對台政策。
政治2023年6月9日
MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機飛過美軍戰艦上空

美日台共享無人機數據？中國反對、台灣否認

美日台共享無人機數據？中國反對、台灣否認

《金融時報》引述消息人士說法，稱美國、台灣和日本將共享海軍無人機的即時數據。專家指，此事若屬實顯示三方政治互信程度高。但台灣國防部稍晚否認消息；中國外交部則重申「一中」原則、勿與台開展軍事聯繫。
政治2023年6月8日
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