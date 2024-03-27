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尼泊爾
尼泊爾位於喜馬拉雅山區，世界上最高的十座山峰中有八座位於尼泊爾境內，包括最高峰珠穆朗瑪峰。
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即時新聞
2024年3月27日
2024年3月27日
台灣、尼泊爾之後 泰國也將實現同性婚姻合法化
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
為何數千尼泊爾人替俄羅斯打仗？
為何數千尼泊爾人替俄羅斯打仗？
數以千計的尼泊爾年輕男子離開家鄉到俄羅斯參戰。作為回報，他們得到每月2000美元的高薪和加快入籍俄羅斯的權利。然而，他們當中很多人並沒有等到這一天的到來。
政治
2024年4月7日
2024年4月7日
03:58 分鐘
高山之國尼泊爾再遭地震
高山之國尼泊爾再遭地震
尼泊爾最貧窮的地區發生5.8級地震，157人死亡。午夜的地震，讓土石搭建的簡單房屋下許多居民難於逃生。由於偏遠，救援物資難以運抵，很多人仍在寒冷中露天過夜。
社會
2023年11月6日
2023年11月6日
8 張圖
尼泊爾地震造成百餘人死亡
尼泊爾地震造成百餘人死亡
尼泊爾加德滿都西部周五午夜前夕發生嚴重地震，許多人在家中熟睡時遭遇了這場突如其來的災難。強烈的震感甚至延伸到了遠處的印度。
自然與環境
2023年11月4日
2023年11月4日
要中國還是要印度？尋求平衡的尼泊爾
要中國還是要印度？尋求平衡的尼泊爾
尼泊爾總理普拉昌達訪問中國一周的時間裡，雙方承諾將增進貿易，促進旅遊，但他表示，尼泊爾不會加入任何安全聯盟。目前，印度是該國最重要的貿易夥伴。
政治
2023年9月28日
2023年9月28日
尼泊爾尋找失聯客機 惡劣天氣阻礙搜救
尼泊爾尋找失聯客機 惡劣天氣阻礙搜救
尼泊爾一架客機起飛不久後失聯，飛機上共有19名乘客，其中包括2名德國人。惡劣的天氣給搜救工作帶來不便。
政治
2022年5月29日
2022年5月29日
基礎設施融資分歧如何阻礙著中國與尼泊爾的關係
基礎設施融資分歧如何阻礙著中國與尼泊爾的關係
中國似乎急於加強與鄰國尼泊爾的關係。此前，兩國在幾次基礎設施融資方面出現分歧，而美國最近對加德滿都贈款5億美元。
經濟
2022年3月29日
2022年3月29日
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