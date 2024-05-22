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尼泊爾「珠峰人」第30次登頂珠峰 刷新紀錄

2024年5月22日

尼泊爾著名登山向導卡米‧麗塔‧夏爾巴於本周三（5月22日）第30次登頂世界最高峰珠穆朗瑪峰，打破了自己此前創下的登頂次數世界紀錄。30年前他首次登頂珠峰。

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54歲的「珠峰人」卡米‧麗塔（Kami Rita Sherpa）再度刷新自己創造的「登峰」紀錄。
54歲的「珠峰人」卡米‧麗塔（Kami Rita Sherpa）再度刷新自己創造的「登峰」紀錄。圖片來源： Kami Rita Sherpa/REUTERS

（德國之聲中文網）卡米‧麗塔（Kami Rita Sherpa）今年54歲，又被稱為「珠峰人」。他在本月12日剛剛以第29次登頂珠峰的成績打破自己此前紀錄，十日之後他再次刷新紀錄，登上海拔8849米的珠穆朗瑪峰。他之前曾表示自己「只是在工作」，並沒有刻意去追求刷新紀錄。

來自「七峰探險」（Seven Summit Treks）的明瑪‧夏爾巴（Mingma Sherpa）是卡米‧麗塔的登山探險組織者，他告訴法新社：「卡米‧麗塔今早登頂珠峰。他現在以30次登頂次數創下了新紀錄。」

卡米‧麗塔首次登頂珠峰是在1994年，當時他在為一支商業探險隊工作。從那以後，他幾乎每年都會攀登珠峰，給登山者當向導。

卡米‧麗塔在今年5月12日第29次登頂珠峰後對法新社表示：「我為創紀錄感到高興，但紀錄最終是會被打破的。「」更讓我感到高興的是，攀登珠峰可以幫助尼泊爾在世界上得到認可。」

去年，卡米‧麗塔在另一位向導帕桑‧道瓦‧夏爾巴（Pasang Dawa Sherpa）追平了他的登頂次數後，兩次登頂珠峰，再次刷新紀錄。除珠峰外，他還征服了其他8000米高峰，包括世界第二高峰、位於巴基斯坦的喬戈裡峰。

本月，卡米‧麗塔成功完成兩次登頂，與此同時，本登山季死亡人數也攀升至五人。

一名來自羅馬尼亞的登山者在嘗試攀登世界第四高峰洛子峰（Lhotse）時死亡。據其探險組織者、來自馬卡魯探險（Makalu Adventure）的莫漢‧蘭薩爾（Mohan Lamsal）稱，周一早上，該登山者在三號營地的帳篷內被其向導發現死亡。並透露該羅馬尼亞登山者名叫加布裡埃爾‧維奧雷爾‧塔巴拉（Gabriel Viorel Tabara）。

珠峰與洛子峰共享同一路線，直到7200米高度後才分開。「我們正在努力將他的遺體運下來。」蘭薩爾說道。

本月早些時候，兩名蒙古登山者在珠峰沖頂途中失蹤，後被發現時已死亡。本季另有兩名登山者，一名法國人和一名尼泊爾人在世界第五高峰馬卡魯峰時遇難。

尼泊爾今年已向登山者發放超過900張登山許可證，其中包括419張珠峰登山許可證，收取了超過500萬美元的特許權使用費。

繼一支登山繩索固定團隊於上月成功登頂後，已有共計約500名登山者和他們的向導完成珠峰登頂。今年，中國還自2020年疫情爆發後，首次重新向外國人開放了西藏路線。

尼泊爾擁有世界上10座最高峰中的8座，每年春天會迎來數百名登山探險者，因為此時春暖花開，溫度宜人，風力也較弱。

2023年共有超過600名登山者成功登頂珠峰，但去年也是攀登珠峰死亡人數最多的一年，共有18人遇難。

登頂珠峰的中國盲人

（法新社）

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