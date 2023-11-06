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尼泊爾地震

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深度報導

Nepal Beerdigung der Erdbebenopfer in Jajarkot

高山之國尼泊爾再遭地震

高山之國尼泊爾再遭地震

尼泊爾最貧窮的地區發生5.8級地震，157人死亡。午夜的地震，讓土石搭建的簡單房屋下許多居民難於逃生。由於偏遠，救援物資難以運抵，很多人仍在寒冷中露天過夜。
社會2023年11月6日8 張圖
地震震中位於加德滿都以東約400公里的賈加科特(Jajarkot)地區

尼泊爾地震造成百餘人死亡

尼泊爾地震造成百餘人死亡

尼泊爾加德滿都西部周五午夜前夕發生嚴重地震，許多人在家中熟睡時遭遇了這場突如其來的災難。強烈的震感甚至延伸到了遠處的印度。
自然與環境2023年11月4日
Nepal Feierlichkeiten vor der Wiedereröffnung eines buddhistischen Tempels in Kathmandu (picture-alliance/AP Photo/N. Shrestha)

尼泊爾布達納特佛塔重新開放

尼泊爾布達納特佛塔重新開放

一年前，在尼泊爾地震中，布達納特（Boudanath）佛塔受損。這個建築是加德滿都的最主要朝聖地之一。修繕佛塔費高達200萬歐元。
文化2016年11月22日7 張圖
Beschädigter Stupa in Khumjung Nepal

地震一年後的尼泊爾

地震一年後的尼泊爾

2015年四月25日，尼泊爾發生強烈地震。一年過去了，地震造成的創傷仍隨處可見。
2016年4月25日12 張圖
Nepal nach dem Erdbeben Notunterkünfte

小小鐵絲讓房屋變得更加堅固

小小鐵絲讓房屋變得更加堅固

一年前的今天尼泊爾發生裡氏7.8級強震，地震造成近9000人死亡，大量災民無家可歸。現如今一名在德國生活的尼泊爾人找到了一種讓房屋變得更為堅固的建築方法，讓尼泊爾人住得更加安全。
2016年4月25日
Nepal Kavre Erdbeben Flüchtlingslager

雪上加霜：尼泊爾災民成施暴對象

雪上加霜：尼泊爾災民成施暴對象

震災過後，尼泊爾婦女和兒童更加生計無著。人口販子紛紛將目光投向難民營，劫走兒童、姦淫女性。
2015年7月23日
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