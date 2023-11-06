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尼泊爾地震
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深度報導
高山之國尼泊爾再遭地震
高山之國尼泊爾再遭地震
尼泊爾最貧窮的地區發生5.8級地震，157人死亡。午夜的地震，讓土石搭建的簡單房屋下許多居民難於逃生。由於偏遠，救援物資難以運抵，很多人仍在寒冷中露天過夜。
社會
2023年11月6日
2023年11月6日
8 張圖
尼泊爾地震造成百餘人死亡
尼泊爾地震造成百餘人死亡
尼泊爾加德滿都西部周五午夜前夕發生嚴重地震，許多人在家中熟睡時遭遇了這場突如其來的災難。強烈的震感甚至延伸到了遠處的印度。
自然與環境
2023年11月4日
2023年11月4日
尼泊爾布達納特佛塔重新開放
尼泊爾布達納特佛塔重新開放
一年前，在尼泊爾地震中，布達納特（Boudanath）佛塔受損。這個建築是加德滿都的最主要朝聖地之一。修繕佛塔費高達200萬歐元。
文化
2016年11月22日
2016年11月22日
7 張圖
地震一年後的尼泊爾
地震一年後的尼泊爾
2015年四月25日，尼泊爾發生強烈地震。一年過去了，地震造成的創傷仍隨處可見。
2016年4月25日
2016年4月25日
12 張圖
小小鐵絲讓房屋變得更加堅固
小小鐵絲讓房屋變得更加堅固
一年前的今天尼泊爾發生裡氏7.8級強震，地震造成近9000人死亡，大量災民無家可歸。現如今一名在德國生活的尼泊爾人找到了一種讓房屋變得更為堅固的建築方法，讓尼泊爾人住得更加安全。
2016年4月25日
2016年4月25日
雪上加霜：尼泊爾災民成施暴對象
雪上加霜：尼泊爾災民成施暴對象
震災過後，尼泊爾婦女和兒童更加生計無著。人口販子紛紛將目光投向難民營，劫走兒童、姦淫女性。
2015年7月23日
2015年7月23日
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