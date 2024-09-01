小兒麻痺疫苗接種在加薩開始

（德國之聲中文網）周日(9月1日)，加薩地帶啟動一項針對小兒麻痺症的疫苗接種活動，年齡在剛出生到10歲之間的兒童從早晨9點開始接種疫苗。

當日，加薩市中心上空可以看到盤旋著許多無人機，負責接種疫苗的醫生沙阿巴尼（Jasser Schaabane）表示，"我們希望這次兒童疫苗接種活動能夠順利進行。"

數天前，以色列同意為加薩兒童接種小兒麻痺症疫苗接種提供"人道主義停火"。根據以色列政府的說法，接種疫苗活動先先在加薩中部開始截止到周二，然後擴展至南部和北部。

今年7月，在汗尤尼斯和加薩地帶中心的污水樣本中檢測到了小兒麻痺病毒。最近，巴拉赫市的一個10個月大的嬰兒確診了加薩地帶25年來首例小兒麻痺症病例。小兒麻痺症，醫學術語為脊髓灰質炎，是由一種急性傳染性病毒引起的疾病，該病毒會攻擊脊髓，並可能導致兒童永久性癱瘓。

世界衞生組織（WHO）多次敦促實現人道主義停火，以便為加薩地帶超過64萬名10歲以下的兒童接種小兒麻痺症疫苗。預計在未來幾天內，加薩地帶至少90%的兒童將接種第一劑口服疫苗。

(法新社、路透社)

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