對中國關稅是否大漲？美國本周宣佈最終決定

是否放寬對中國的關稅是美國政府自7月底拜登退選、副總統卡馬拉‧哈里斯成為民主黨總統候選人以來的首個重大貿易決策。

（德國之聲中文網）美國政府預計將在本周宣佈是否對部分中國進口商品大幅提高關稅的最終決定。如果美國一些行業的呼籲得以實現，該計劃中的部分稅率可能會降低。

削減還是增加？一個燙手山芋

從電動車到電力設備製造商，美國多個行業已經請求美國政府降低、推遲或放棄更高的關稅，並大幅擴大關稅豁免範圍。

拜登總統在5月宣佈維持川普政府時期的「301條款」關稅，同時對中國「目標戰略產品」大幅提高關稅。新計劃將對中國電動車的關稅提高四倍至100%，將對半導體和太陽能電池的關稅提高一倍至50%，以及對鋰離子電池和其他戰略性商品（包括鋼鐵）新徵25%關稅，以保護美國企業免受中國過剩產能的影響。

白宮最初表示，新的關稅計劃將於8月1日生效，但由於美國貿易代表辦公室收到超過1000條公眾意見，需要對此進行研究，因此這一時間被推遲到9月。最終決定將在8月底前做出。

是否放寬對中國的關稅是美國政府自7月底拜登退選、副總統卡馬拉‧哈里斯成為民主黨總統候選人以來的首個重大貿易決策。

這個決定在政治上是一個燙手山芋。在川普誓言對中國進口商品徵收重稅的情況下，削減關稅可能會引來共和黨的批評，他們認為卡馬拉‧哈里斯對中國貿易採取了較為溫和的立場。而推進原計劃的關稅上漲方案，則會引發成本上升的怨言，甚至遭到來自一些民主黨人的批評。

中國誓言將對「霸凌」關稅上漲進行報復，外交部長王毅表示，這表明美國有些人可能已經「失去理智」。

就在美國政府將要作出決定的同一周，美國國家安全顧問沙利文訪問中國，並將會見王毅，旨在美國11月大選之前緩解中美緊張局勢。

降低岸橋和注射器的關稅？

美國政府的關稅計劃包括對中國製造的岸邊貨櫃起重機（又稱「岸橋」）徵收25%的新稅。岸橋幾乎是一個中國主導的行業，完全沒有美國生產商。紐約和新澤西港營運商表示，已經從中國的上海振華重工集團訂購了8台岸橋，每台價格為1800萬美元。假如徵收25%的關稅，將使每台岸橋的成本增加450萬美元，「將對港口關鍵而有限的資源造成重大壓力」。

弗吉尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）、佐治亞州民主黨參議員沃諾克（Raphael Warnock）等多位議員也擔憂他們所在州的港口會因此受到影響，呼籲豁免中國岸橋現有訂單的新關稅。

此外，沃諾克等議員還敦促美國貿易代表辦公室重新考慮對中國進口注射器徵收50%關稅的計劃，稱該計劃可能會擾亂用於喂養新生兒的注射器的供應。

福特汽車公司也要求美國貿易代表辦公室降低對人造石墨的擬征關稅。人造石墨是生產電動汽車電池的關鍵材料。福特表示，它仍然「幾乎完全使用中國的次級顆粒石墨」。

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外國品牌汽車製造商的代表組織「汽車驅動美國（Autos Drive America）」呼籲，至少在2027年之前，美國應該將電池、模塊和關鍵礦物等的關稅稅率保持穩定，以使汽車製造商能夠「實現在美國生產的投資，並推出消費者負擔得起的電動汽車」。

擴大鋼鐵關稅？

一些公司敦促進一步擴大「301條款」關稅，包括來自中國的鋼鐵，拜登提議將其關稅從7.5%提高到25%。

資料照片：拜登4月份在匹茲堡鋼鐵工人聯合會總部發表講話時談到對中國鋼鐵徵收關稅 圖片來源： Kyle Mazza/NurPhoto/picture alliance

芬蘭不鏽鋼製造商奧托昆普（Outokumpu Oyj）在阿拉巴馬州開設一家工廠，該公司表示支持增加關稅，並希望將其擴展到所有在中國熔煉和澆注而在其他國家（如越南）加工的鋼鐵產品，以遏制關稅規避行為。

該鋼鐵製造商還表示，應將更高的關稅擴展到其他不鏽鋼產品類別，如餐具和製冷設備以及釀酒設備。

（路透社）

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