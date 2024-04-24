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專題報導：2024年台灣大選
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
美參院通過援烏以台法案 80億美元助印太抗中
2024年4月21日
2024年4月21日
美國眾議院通過總值950億法案 援助烏、以、台
2024年4月21日
2024年4月21日
布林肯下周訪華 談俄烏戰爭、台海、經貿
2024年4月20日
2024年4月20日
美菲軍演在即 中國軍機在台灣周邊頻繁活動
2024年4月19日
2024年4月19日
「優化」空域？中國啟用M503東向銜接航線
2024年4月18日
2024年4月18日
美國會將表決外國援助法案 拜登：對世界表態
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深度報導
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
台灣憲法法庭23日針對「死刑是否合憲」展開歷史性辯論，律師、法務部、專家與大法官從死刑是否侵害人性尊嚴、判決是否具有「恣意性」等展開言詞攻防。台灣會不會從此廢除死刑，釋憲最快3個月內就會有結果。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？
死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？
4月23日，台灣憲法法庭就死刑是否違憲展開言詞辯論。法庭上12位大法官的裁決，將成為台灣未來死刑存廢的關鍵。民調顯示，將近八成民眾不讚成廢死，台灣人怎麼看這次的死刑釋憲？他們認為，沒有 死刑的台灣會是什麼樣子？
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
07:33 分鐘
智庫：中國軍費連年增 帶動鄰國增加防衛預算
智庫：中國軍費連年增 帶動鄰國增加防衛預算
瑞典智庫最新報告指出，全世界軍費支出總額增長創下近15年以來新高。其中，中國身為國防支出第二大國，也觸發其印太鄰國紛紛漲軍費。
政治
2024年4月22日
2024年4月22日
分析：著眼印太危機熱點 美日菲串聯應變計劃
分析：著眼印太危機熱點 美日菲串聯應變計劃
美日菲領袖峰會落幕，主軸雖是南海，但台海等印太衝突熱點仍然「暗潮洶湧」。專家告訴DW，若解讀美日菲的安全合作項目，可以看出區域緊急事件的應變是三國合作的重要方向，其中也包含可能的台海危機。
政治
2024年4月13日
2024年4月13日
客座評論：習沒矮化馬 卻矮化了台灣
客座評論：習沒矮化馬 卻矮化了台灣
習馬二會落下帷幕，本文作者認為，中國大陸今後幾年以經濟發展為重，需要習近平親自出面對台灣釋出軟調子為兩岸緊張情形降溫，於是，馬英九充當了這樣一個「工具」，而且樂於扮演這個角色。
鄧聿文
評論
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
「馬習二會」週三下午在北京登場
「馬習二會」週三下午在北京登場
繼2015年的新加坡「馬習會」之後，台灣前總統馬英九與中國國家主席習近平時隔9年再度會面。之前台媒消息稱，有些記者收到通知在10日做2次核酸檢測，並於下午在北京人民大會堂集合採訪。
政治
2024年4月10日
2024年4月10日
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焦點話題
台灣太陽花學運十週年 林飛帆首度重返議場
想到台灣太陽花學運，第一個出現在腦海的畫面是什麼？這場撼動台灣社會的運動已經過去十年了。這十年間，學運領袖林飛帆從在街頭衝撞的青年，到走入體制的政治幕僚。DW與林飛帆一起重返立院議場，聽聽他為何做出這樣的決定？他在這十年經歷了哪些掙扎？此刻他是如何看待這場運動與自己？
政治
2024年3月16日
2024年3月16日
08:12 分鐘
人大報告刪「和平統一」 對台強硬或過度解讀？
中國漁船金門翻覆案談判僵持之際，中國總理李強在兩會期間發表政府工作報告，涉台部份刪除了慣例出現的「和平統一」，引發揣測。有學者向DW表示不必「過度解讀」，也有專家指出北京未來對台方針可能「多做少說」。
政治
2024年3月5日
2024年3月5日
台灣前總統馬英九專訪
台灣大選在即，前總統馬英九接受DW專訪。去年才訪中的馬英九反覆強調，他8年任內台海平靜無波，現在的備戰思維恐帶來災難。他也提到了兩岸統一的條件就是和平跟民主，要由人民決定，並強調要試圖說服北京，「以武力作為最後的手段，可能永遠也得不到台灣。」
政治
2024年1月10日
2024年1月10日
09:19 分鐘