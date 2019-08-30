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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭
Hong Kong - Demonstration gegen das Zulassen der Auslieferungen nach China
圖片來源： picture-alliance/AP PHoto/V. Yu

專題報導：香港「反送中」抗議

反對修訂《逃犯條例》，香港百萬民眾走上街頭。周三再度爆發抗議。

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Berühmte Protestfotos

長平觀察：「坦克人」，三十年後的污名化

長平觀察：「坦克人」，三十年後的污名化

美國警察會怎樣對待示威者和「坦克人」？時評人長平認為，這是六四後中國大陸去正義化教育中一個典型的提問。
政治2019年8月30日
Hongkong Proteste Demonstration

社運人士被捕 遊行上訴遭駁 專家：香港已成零和博弈

社運人士被捕 遊行上訴遭駁 專家：香港已成零和博弈

在民陣確定收到警方針對831遊行集會發出的反對通知書後，兩名示威召集人遭不明人士襲擊，隨後香港民族黨前召集人陳浩天、香港眾志秘書長黃之鋒與香港眾志成員周庭也相繼被捕。
政治2019年8月30日
Hongkong Gewalt bei Protesten

德語媒體：自釀苦果

德語媒體：自釀苦果

奧地利《新聞報》認為，如果有朝一日，香港街頭的示威者真的變成了北愛爾蘭共和軍那樣的恐怖分子，也一定是被中共的政策所逼迫的。《新蘇黎世報》則指出，中國的威權主義正引發西方國家越來越強烈的懷疑，俄羅斯很有可能因此被西方拉攏。
媒體2019年8月29日
Hongkong Proteste Sexueller Missbrauch Metoo

港警反對831大遊行 民陣誓言上訴

港警反對831大遊行 民陣誓言上訴

根據港媒報導，8月28日晚間有超過3萬名香港居民參與了由平等機會婦女聯席在中環遮打花園舉辦的「反送中#metoo 」集會，指控港警性暴力。 參與者戴上紫絲帶並以唇膏在手臂上寫下「#ProtestToo」。
政治2019年8月29日
Hongkong Gewalt bei Protesten

「反送中」拘捕近9百人 港府不排除用《緊急法》

「反送中」拘捕近9百人 港府不排除用《緊急法》

北京和港府皆強調現階段最重要的工作是止暴治亂。現在傳出林鄭月娥可能會引用「緊急法」，相關的法條有什麼規定?
政治2019年8月28日
Taiwan Kommunalwahlen in Kaohsiung | Han Kuo-Yu

台灣大選：韓國瑜的兩岸政策決戰場

台灣大選：韓國瑜的兩岸政策決戰場

德國之聲訪問韓國瑜競選團隊兩岸組召集人，前陸委會副主委趙建民談韓國瑜的兩岸政策，並請專家學者剖析韓政營會到遇到的挑戰。
政治2019年8月28日