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專題報導：柏林牆倒塌30周年
1989年11月9日，柏林牆一夜之間倒塌，成為冷戰結束的標誌。
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深度報導
德國統一：鐵幕的第一道裂口
德國統一：鐵幕的第一道裂口
兩德統一和冷戰結束始於匈牙利。1989年5月，即柏林牆倒塌前的六個月，匈牙利政府下令拆除奧匈邊境上的安全設施。
歷史
2023年10月3日
2023年10月3日
7 張圖
1989年11月9日：柏林牆被打開的那一天
1989年11月9日：柏林牆被打開的那一天
1989年11月9日晚，德國統一社會黨中央政治局委員沙博夫斯基在國際記者招待會上宣佈，從根本上放寬民主德國公民的出境限制。於是數千名東德公民蜂擁穿過東西邊界到達西柏林，而這也是民主德國消亡的開始。
歷史
2020年11月9日
2020年11月9日
柏林墻是怎樣被推倒的？
柏林墻是怎樣被推倒的？
1989年11月9日，柏林牆倒塌，冷戰結束。促成這一劇變的決定性節點事件並不是發生在德國，而是發生在波蘭、匈牙利和蘇聯。
政治
2019年11月9日
2019年11月9日
柏林牆倒塌 東德公民：我們要去KaDeWe
柏林牆倒塌 東德公民：我們要去KaDeWe
KaDeWe是西柏林最有名的百貨商場。柏林牆倒塌後，西德、西柏林的銀行裡擠滿了人，因為每位東德公民都可憑護照領取100馬克的歡迎津貼。而他們想把這筆錢花出去。
經濟
2019年11月8日
2019年11月8日
01:13 分鐘
父輩的緘默：後柏林牆一代對歷史的追問
父輩的緘默：後柏林牆一代對歷史的追問
柏林牆倒塌時，德國之聲記者雷納‧布羅伊爾（Rayna Breuer）還是個孩子。作為東德第三代，她詢問父母那段經歷，以弄清自己的身份認同。
政治
2019年11月8日
2019年11月8日
柏林牆打開缺口的那一天
柏林牆打開缺口的那一天
沒有人設想到這一天的來臨：1989年11月9日。在封閉28年後，柏林牆被打開了一道缺口。突然之間，自由撲面而來。
政治
2019年11月7日
2019年11月7日
02:44 分鐘
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