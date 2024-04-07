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專題報導：新型冠狀病毒
從武漢爆發的新型冠狀病毒持續傳播到中國各地，疫情隨後在全球各地擴散。多國紛紛採取限制公共生活的措施，以遏制病毒進一步肆虐。新冠疫情也給世界經濟造成重創。
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深度報導
德國疫苗接種義務立法走過150年歷程
德國疫苗接種義務立法走過150年歷程
早在150年前，德國帝國議會（Reichstag）通過全國性天花疫苗接種義務法案時，便有反對者走上街頭抗議。
政治
2024年4月7日
2024年4月7日
又是好朋友了？跌宕起伏的中澳關係
又是好朋友了？跌宕起伏的中澳關係
過去幾年裡，澳洲和中國的經貿和政治關係一步步走入低谷，直到2022年澳洲工党執政後才有所改善。中國商務部終止對澳洲进口葡萄酒徵收關稅，以及中國外長王毅訪問澳洲，凸顯了兩國關係的升溫，雙方關係也依然存在一系列棘手的議題。
政治
2024年3月28日
2024年3月28日
19 張圖
防疫措施出台內幕被曝光 德國政府面臨壓力
防疫措施出台內幕被曝光 德國政府面臨壓力
新冠疫情雖然已經過去，但就疫情防控措施的討論還遠遠沒有結束。最新發布的羅伯特‧科赫研究所內部會議記錄顯示，一些疫情防控措施的出台過程非常缺乏透明度。
政治
2024年3月25日
2024年3月25日
牆外文摘：武漢新冠疫情原本可望得到遏制
牆外文摘：武漢新冠疫情原本可望得到遏制
學者楊大力在新著中指出，2019年底新冠疫情在武漢爆發之後，儘管當局迅速啟動了一系列應急響應，但在最初關鍵的幾周裡，各種失誤、審查、政治利益和適得其反的舉措都延誤了阻止病毒的傳播。
政治
2024年3月24日
2024年3月24日
危機籠罩之下 德國出生率明顯下滑
危機籠罩之下 德國出生率明顯下滑
2023年，德國生育率明顯低於往年。研究人員認為，各種各樣的危機，導致了出生率的下降。
社會
2024年3月24日
2024年3月24日
德國幾乎每五名雇員中就有一人內心決定「不幹了」
德國幾乎每五名雇員中就有一人內心決定「不幹了」
蓋洛普最新公佈的「德國敬業指數」調查顯示，德國雇員對企業的忠誠度明顯降低，67%的雇員對企業缺少「情感聯繫」，每天的工作態度都是「當一天和尚撞一天鐘」。730萬雇員內心已經決定跳槽。
社會
2024年3月17日
2024年3月17日
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焦點話題
港府推「安心出行」APP 港人為何不安心
香港終於放鬆新冠限制，允許餐館、健身場館和電影院開放。顧客須使用港府推出的新冠追蹤App，但下載的人寥寥，因擔心政府監控。
政治
2021年2月26日
2021年2月26日
03:20 分鐘
美國新冠死亡數破50萬 佔全球五分之一
周一，美國新冠死亡病例數突破50萬例，相當於二戰、韓戰和越戰中喪命的美國人數總和。傳染病專家佛奇稱變種病毒讓美國疫情難以預測。
政治
2021年2月23日
2021年2月23日
一年後，他們懷念這位「吹哨人」
2019年12月30日，李文亮在微信群發了一條訊息：「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」。他因此被叫到派出所簽了「訓誡書」。在去世前，他對記者表示：一個健康的社會不應該只有一個聲音。2月7日，李文亮去世。
政治
2020年12月30日
2020年12月30日
01:57 分鐘
武漢尋常日 世界已千變
世界還在疫情中，武漢生活已在繼續。然而，逝者家屬仍在痛苦地尋找公正，以及如何才能真正處理好與面對過去。
政治
2020年12月29日
2020年12月29日
03:56 分鐘
律師：張展案有特別的價值與意義
37歲的中國公民記者張展12月28日在庭審兩個小時後即被判處四年監禁，罪名是尋釁滋事。她曾於2月前往武漢，拍攝了百餘個短影片。她在一個影片中曾說，如果僅停留在悲傷中而不去做些什麼，那這種情緒是廉價的。
人權
2020年12月28日
2020年12月28日
03:33 分鐘
新冠強制檢測合法嗎？
土耳其、美國、盧森堡：預計從下周起，從約130個"風險地區"返回德國，必須接受新冠檢測。所涉及的人數雖然可能不多，但強制檢測干預了人的身體不可侵犯的基本權利。這可以嗎？
社會
2020年7月28日
2020年7月28日